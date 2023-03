OTTAWA, ON, le 28 mars 2023 /CNW/ - M. Brian Sauvé, président de la Fédération de la police nationale, a fait la déclaration suivante suite au dépôt du budget 2023-2024 du gouvernement fédéral :

« Cet après-midi, la vice-première ministre et ministre des Finances, Chrystia Freeland, a déposé le Budget fédéral de 2023, intitulé "Un plan canadien", qui met l'accent sur la réconciliation, les soins de santé, et les questions d'abordabilité via des investissements qui visent à atténuer les impacts de l'inflation et des taux d'intérêt plus élevés auprès des Canadiens.

La Fédération de la police nationale (FNP) se réjouit de voir 156,7 millions de dollars sur cinq ans et 14,4 millions de dollars par année par la suite afin de réduire les arriérés de demandes et d'appuyer la prestation de services dans plusieurs programmes et services. Ceci s'agit d'une mesure que la FPN réclame depuis 2021.

Nous saluons d'autres investissements importants en matière de sécurité publique dans le cadre du Budget fédéral de 2023, tel que 42 millions de dollars sur cinq ans à la GRC pour lutter contre les opioïdes et le trafic de drogue, et 16,7 millions de dollars de financement de la recherche pour l'Institut canadien de recherche et de traitement en sécurité publique afin de faire progresser les connaissances dans ce domaine et de traiter les blessures des agents de la sécurité publique. Ceci est important pour nos membres car ils sont fréquemment exposés à des événements dangereux et traumatisants, ce qui présente un risque accru de lésions de stress post-traumatique.

Cependant, nous sommes déçus de constater l'absence d'investissements visant à garantir à nos membres des ressources adéquates, y compris en termes de main-d'œuvre, d'autant plus que les besoins des communautés en matière de sécurité publique continuent d'évoluer.

Nos membres continuent d'offrir des services de police exceptionnels malgré l'augmentation de la charge de travail, la réduction des niveaux de dotation et les incidents qui ont des répercussions sur leur bien-être. La communauté policière du Canada a été ébranlée par une série de décès en service qui constituent un sombre rappel des risques mortels que prennent nos membres et tous les policiers lorsqu'ils répondent à un appel à l'aide. »

