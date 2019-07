Déclaration - Investissement lié au traitement de l'eau pour améliorer les conditions dans le Sud-Ouest de l'Ontario

OTTAWA, le 15 juill. 2019 /CNW/ - L'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités du Canada, a fait la déclaration suivante à la suite de l'annonce faite aujourd'hui par la Banque de l'infrastructure du Canada, une société d'État qui travaille avec les gouvernements et le secteur privé pour transformer la façon dont les infrastructures sont planifiées, financées et réalisées.

« Nous nous réjouissons de l'annonce faite par la Banque de l'infrastructure du Canada, qui investira jusqu'à 20 millions de dollars pour agrandir et moderniser les réseaux d'approvisionnement en eau potable et de traitement des eaux usées du canton de Mapleton.



Cet investissement reflète la priorité de notre gouvernement d'investir dans des infrastructures publiques modernes, vertes et résilientes qui permettent aux Canadiens d'avoir accès à une eau plus propre, plus salubre et plus saine et à des collectivités plus habitables. Ce projet améliorera l'accès à l'eau potable pour les résidents de Mapleton et améliorera la capacité du canton à traiter les eaux usées selon des normes plus élevées, ce qui contribuera à protéger la santé des résidents de Mapleton et à protéger les lacs, les rivières et les milieux naturels dont ils profitent tous.

Cet investissement est la première initiative de la Banque qui vise à déterminer comment elle peut appuyer des projets transformateurs de plus petite envergure afin d'attirer potentiellement des capitaux privés et de faire progresser le nouveau modèle de partenariat. En misant sur les capitaux et l'expertise du secteur privé, la Banque permet la construction d'un plus grand nombre d'infrastructures, contribue à la croissance économique à long terme du Canada et appuie la création d'emplois bien rémunérés et de qualité pour la classe moyenne. »

Suivez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram

Site Web : Infrastructure Canada

SOURCE Infrastructure Canada

Renseignements: Ann-Clara Vaillancourt, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, 613-697-3778, ann-clara.vaillancourt@canada.ca; Relations avec les médias, Infrastructure Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : infc.media.infc@canada.ca

Related Links

www.infrastructure.gc.ca