Déclaration du président de la CSQ - Modification au « régime syndical » - Une dangereuse dérive au Québec

MONTRÉAL, le 23 sept. 2025 /CNW/ - La Centrale des syndicats du Québec (CSQ) réagit vivement au contenu d'un document interne, obtenu et divulgué par Québec Solidaire plus tôt aujourd'hui, faisant état des intentions du gouvernement de François Legault.

« Ça fait des semaines que j'en parle! Voilà une autre preuve que ce gouvernement cherche à museler les contre-pouvoirs et à s'en prendre aux travailleuses et aux travailleurs. Parce que notre centrale syndicale, la CSQ, c'est ça : la voix de celles et ceux qui travaillent au quotidien dans nos écoles, nos cégeps, nos collèges, nos universités, le réseau de la santé, de la petite enfance. La voix d'une large majorité de femmes aussi, j'insiste! », de réagir à chaud le président de la CSQ, Éric Gingras.

« Il n'y a plus de doute, ce gouvernement cherche clairement à réduire nos capacités d'action et d'intervention. En d'autres mots, il veut faire taire les contre-pouvoirs. Plus largement que les organisations syndicales, il s'agit là d'une dangereuse dérive pour le Québec. »

Les velléités du gouvernement de François Legault quant aux modifications qu'il entend apporter à ce qu'il appelle le « régime syndical » circulent depuis un moment, et toutes ses sorties publiques pointent en ce sens.

« Les informations dévoilées aujourd'hui confirment les rumeurs, mais il ne s'agit pas d'une surprise. Nous continuerons évidemment nos interventions auprès du gouvernement d'ici le dépôt dudit projet de loi. Mais soyons clairs : peu importe comment il le déguise, ça demeure une revanche. Et nous pensons sincèrement que, dans le contexte actuel, l'heure n'est pas à la polarisation des discours. Ça ne sert personne, surtout pas les Québécoises et les Québécois », de conclure Éric Gingras.

La CSQ est la plus importante organisation syndicale en éducation au Québec. Elle représente des membres dans toutes les catégories d'emplois, de la petite enfance à l'enseignement supérieur, en passant par tout le réseau scolaire.

La Centrale rassemble 225 000 membres; elle compte 11 fédérations qui regroupent quelque 240 syndicats affiliés, auxquels s'ajoute l'AREQ, le mouvement des personnes retraitées CSQ. Elle est également présente dans les secteurs de la santé et des services sociaux, du municipal, des loisirs, de la culture, du communautaire et des communications.

