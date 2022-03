Déclaration du président de la CSD en réaction au budget Girard

QUÉBEC, le 22 mars 2022 /CNW Telbec/ - En réaction au budget 2022-2023 du Québec présenté par le ministre des Finances Éric Girard, le président de la Centrale des syndicats démocratiques (CSD), Luc Vachon, a fait la déclaration suivante :

« Le budget nous impressionne peu. Bien qu'il prenne la mesure des défis que vivent les travailleurs et les travailleuses et propose quelques avenues, la réponse offerte est timide. Alors que l'économie québécoise vit une forte reprise et que la situation budgétaire du Québec se porte bien, ce budget représente une opportunité manquée de mettre de l'avant des changements structurels soutenant plus fortement la classe des travailleurs et des travailleuses. ».

