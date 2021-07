Déclaration du président de l'Association des obstétriciens et gynécologues du Québec sur les bris de services en obstétrique

MONTRÉAL, le 23 juill. 2021 /CNW Telbec/ - Le président de l'Association des obstétriciens et gynécologues du Québec (AOGQ), Dr Dario Garcia, tient à exprimer sa préoccupation à l'égard des ruptures de services et de la fermeture des lits dans certaines unités des naissances.

Rappelons que cette situation n'affecte pas seulement les régions telles que le Bas St-Laurent, la Gaspésie, l'Outaouais ou l'Abitibi-Témiscamingue, elle touche également les hôpitaux des grands centres, un maillon essentiel pour la majorité des naissances au Québec et un appui indispensable pour les centres en régions. D'ailleurs, on apprenait aujourd'hui que la Cité de la Santé de Laval devait se résoudre à fermer la moitié des lits des unités de naissances, faute d'infirmières. Dans les grands centres, la situation est considérée comme sévère et même critique dans plus de 50 % des cas, selon un sondage réalisé par l'AOGQ auprès de ses membres.

« Les infirmières qui œuvrent à nos côtés lors des accouchements sont des infirmières spécialisées qui méritent d'être reconnues, au même titre que celles qui travaillent aux soins intensifs, en salle d'opération et aux urgences.

La pénurie d'infirmières spécialisées en obstétrique est une problématique connue depuis plusieurs années. La pandémie n'a fait qu'accentuer cette pénurie. Plus que jamais, l'AOGQ s'inquiète de la sécurité et de la qualité des soins en obstétrique. Nous souhaitons sonner l'alarme, de nouveau, face à cette situation critique et nous invitons le gouvernement à mettre en place des solutions comparables à ce qui a été fait pour les secteurs critiques tels que les soins intensifs, la chirurgie et les urgences. On croit fermement qu'il faut revoir l'organisation des soins à travers la province. »

- Dr Dario Garcia,

Président de l'Association des obstétriciens et gynécologues du Québec

SOURCE ASSOCIATION DES OBSTETRICIENS ET GYNECOLOGUES DU QUEBEC (AOGQ)

Renseignements: Source : Suzie Pellerin, [email protected], Cell. 514 235-3766

Liens connexes

http://www.gynecoquebec.com/accueil.html