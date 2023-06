Déclaration du premier ministre pour souligner les quatre années écoulées depuis la parution du rapport final de l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées

OTTAWA, ON, le 3 juin 2023 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante pour souligner les quatre années écoulées depuis la parution du rapport final de l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées :

« Il y a quatre ans, les réalités tristes, douloureuses et déchirantes des femmes, des filles et des personnes 2ELGBTQI+ autochtones au Canada ont de nouveau été mises en lumière lorsque les responsables de l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées ont dévoilé leurs conclusions dans leur rapport final. En ce jour, nous rendons hommage aux personnes qui ont perdu la vie, à celles qui vivent encore de la violence ainsi qu'aux survivantes et à leurs familles qui, courageusement, ont pris la parole pour nous raconter leurs vérités. Aujourd'hui, nous renouvelons également notre engagement à continuer d'agir pour mettre fin à la violence contre les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQI+ autochtones.

« L'Enquête nationale a confirmé une réalité que bien des personnes autochtones connaissaient déjà : notre système les a laissés pour compte. Le rapport recommandait d'ailleurs des changements en profondeur sur le plan juridique et social, à tous les ordres de gouvernement et au sein des communautés, pour s'attaquer aux causes profondes et freiner la violence qui touche les communautés autochtones encore aujourd'hui.

« Seulement au cours de la dernière année, nous avons pris des mesures considérables, dans le cadre de notre mise en œuvre du Plan d'action national et de La voie fédérale et en partenariat avec les peuples autochtones. Plus tôt cette année, nous avons nommé Jennifer Moore Rattray, membre de la Première Nation de Peepeekisis en Saskatchewan et ancienne directrice générale de l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées, au poste de représentante spéciale du ministre des Relations Couronne-Autochtones. Dans ce rôle, Mme Rattray formulera des recommandations relativement à la création d'un poste d'ombudsman national des droits des Autochtones et des droits de la personne, en partie pour donner suite à l'appel à la justice 1.7 du rapport final.

« Plus tôt cette semaine, nous avons également annoncé un nouveau financement durable et permanent qui aidera les familles autochtones à accéder à de l'information au sujet de leurs proches disparus ou assassinés et qui permettra d'améliorer les services d'aide offerts aux victimes et aux survivantes autochtones de la criminalité. De plus, le Budget 2023 prévoit de nouveaux fonds pour placer les survivantes au centre de notre approche, créer un mécanisme de surveillance permettant de faire le suivi de la mise en œuvre et d'en faire état, et rallier tous les ordres de gouvernement, notamment en vue du lancement d'une "alerte robe rouge" pour aviser la population d'une disparition.

« Aujourd'hui, nous réitérons notre engagement inébranlable à travailler de concert avec les survivantes, les familles, les communautés, les provinces et les territoires afin de contrer et de surmonter la déchirante crise des femmes, des filles et des personnes 2ELGBTQI+ autochtones disparues et assassinées au Canada. C'est en plaçant les besoins des familles et des survivantes au cœur de nos actions, en valorisant la transparence et en favorisant la responsabilité que nous allons honorer la mémoire des personnes que nous avons perdues dans des circonstances tragiques, soutenir celles qui parcourent le chemin de la guérison et protéger les générations présentes et futures contre des actes de violence injustifiables. »

Si vous ou une personne de votre entourage êtes touchés par la tragédie des femmes, des filles et des personnes 2ELGBTQI+ disparues et assassinées et avez besoin d'un soutien émotionnel immédiat, veuillez composer le 1-844-413-6649. Vous pouvez également avoir accès à des services de soutien à la santé mentale, comme le counseling en santé mentale, le soutien émotionnel communautaire et les services culturels, ainsi qu'à une aide pour les frais de déplacement pour aller voir des Aînés et des guérisseurs traditionnels qui se trouvent loin de chez vous.

