Le gouvernement du Canada publie une déclaration pour souligner la Journée internationale de la Francophonie

OTTAWA, ON, le 20 mars 2026 /CNW/ - L'honorable Marc Miller, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles, a fait la déclaration suivante :

« En cette Journée internationale de la Francophonie, nous nous joignons aux francophones et francophiles du monde entier pour célébrer la langue française dans toute sa beauté et sa diversité.

La francophonie canadienne est au cœur de notre identité collective et constitue un avantage compétitif important pour le Canada, alors que la francophonie représente 20 % du commerce mondial de marchandises et 16,5 % du revenu mondial. Plus de 320 millions de personnes parlent le français dans le monde, et nous sommes fiers que le quart de la population canadienne fasse partie de cette francophonie, formée de communautés dynamiques d'un bout à l'autre du pays, chacune ayant sa propre histoire et sa propre identité.

La vitalité de la francophonie repose en grande partie sur l'éducation. Voilà pourquoi notre gouvernement a investi un montant historique de 1,4 milliard de dollars dans le Protocole d'entente relatif à l'enseignement dans la langue de la minorité et à l'enseignement de la langue seconde (2024-2028), et a conclu des ententes avec l'ensemble des provinces et des territoires pour l'appuyer.

Ces ententes prévoient des investissements pour favoriser le recrutement et la rétention d'enseignants dans les écoles de langue française en situation minoritaire et d'enseignants de français langue seconde, et réaffirment l'engagement de notre gouvernement à garantir un accès équitable à une éducation de qualité pour tous.

Le Canada est aussi engagé à renforcer la francophonie sur la scène internationale. Que ce soit à titre de membre fondateur de l'Organisation internationale de la Francophonie ou à l'UNESCO avec le Groupe des ambassadeurs francophones, le Canada continuera à jouer un rôle de leader pour promouvoir le rayonnement et la protection du français, en favorisant la découvrabilité équitable des œuvres et contenus culturels dans toute leur diversité linguistique en ligne et en poursuivant la mise en œuvre de la Convention de 2005 sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles dans l'environnement numérique.

En cette journée spéciale, je vous invite à parler, à écrire et à chanter en français, ainsi qu'à découvrir des œuvres produites par des artistes francophones et francophiles. Et, à l'occasion du Mois de la francophonie, je vous souhaite de profiter des nombreuses activités organisées partout au pays, ou encore, de vous joindre aux conversations sur les réseaux sociaux en utilisant les mots-clics #Francophonie et #MoisDeLaFrancophonie.

Je vous souhaite une excellente Journée internationale de la Francophonie! »

SOURCE Patrimoine canadien

Pour de plus amples renseignements (médias seulement), veuillez communiquer avec : Hermine Landry, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles, [email protected]; Relations avec les médias, Patrimoine canadien, [email protected]