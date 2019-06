Déclaration du ministre François-Philippe Champagne au sujet du Plan d'avantages pour la communauté pour le projet du pont international Gordie-Howe

OTTAWA, le 14 juin 2019 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, a fait la déclaration suivante pour féliciter l'Autorité du pont Windsor-Detroit et Bridging North America pour leur annonce du Plan d'avantages pour la communauté en lien avec le projet du pont international Gordie‑Howe :

« Le projet du pont international Gordie-Howe témoigne de l'engagement du Canada à investir dans des infrastructures modernes et résilientes qui favorisent la croissance économique. Le nouveau pont entre Windsor et Detroit renforcera cet important lien commercial et de transport entre le Canada et les États‑Unis. Il aura une incidence positive sur la circulation et le transport des marchandises, ce qui aidera les entreprises à acheminer leurs biens vers les marchés et fera en sorte qu'il sera plus facile pour les voyageurs, les navetteurs et les acheteurs de traverser la frontière.

Le projet du pont, rendu possible grâce à un solide partenariat de collaboration entre le Canada et le Michigan, a maintenant franchi une autre étape importante. Après près de quatre ans de consultation et d'engagement significatif auprès de plus d'un millier d'intervenants et de citoyens, l'Autorité du pont Windsor-Detroit et Bridging North America ont annoncé un plan d'avantages pour la communauté exhaustif qui aura un large éventail de retombées sociales, économiques et environnementales positives sur Windsor‑Essex et Detroit.

Le pont international Gordie-Howe est un type de projet qui ne se présente qu'une fois par génération et son plan d'avantages pour la communauté est une réponse directe aux besoins particuliers des communautés locales. En intégrant les avantages communautaires aux grands projets d'infrastructure, nous étendons notre investissement aux quartiers locaux, ce qui accroît la prospérité économique et améliore la vie des résidents.

En plus des 2 500 emplois directs que Bridging North America s'attend à voir créés dans le cadre du projet, des initiatives ciblées de perfectionnement de la main-d'œuvre favoriseront la formation, les occasions d'affaires et des emplois locaux pour les travailleurs, notamment les Premières Nations, les jeunes et les femmes. Dans le cadre de la Stratégie d'infrastructure du voisinage, on fournira 10 millions de dollars à Sandwich et 10 millions de dollars à Delray, ce qui se traduira par des améliorations sociales et économiques, y compris des initiatives de quartiers verts, par exemple un sentier multifonctionnel pour cyclistes et piétons.

Le plan d'avantages démontre qu'une étroite collaboration et un partenariat entre le Canada et le Michigan peuvent assurer la prospérité et le bien-être de nos collectivités des deux côtés de la frontière. Il montre ce qui peut être accompli lorsque nous nous engageons et nous nous écoutons les uns les autres, et que nous travaillons ensemble pour améliorer la vie de notre population.

Nous sommes impatients de constater les nombreux avantages directs pour les résidents et les entreprises de Windsor, de Sandwich, Delray et de la Première Nation de Walpole Island à mesure que le plan sera mis en œuvre avec les partenaires des collectivités au cours des mois et des années à venir.

Tandis que le Canada continue d'investir dans les infrastructures du 21e siècle, le projet du pont international Gordie-Howe sera un excellent exemple de la façon dont on peut tirer parti de ces investissements pour obtenir des retombées transformatrices d'un point de vue social, économique et environnemental dans nos collectivités. »

Infrastructure Canada : http://www.infrastructure.gc.ca/

Projet du pont international Gordie-Howe : https://www.gordiehoweinternationalbridge.com/fr

