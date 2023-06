OTTAWA, ON, le 7 juin 2023 /CNW/ - Le ministre de la Santé, l'honorable Jean-Yves Duclos, a fait la déclaration suivante :

« Aujourd'hui, j'invite tous les Canadiennes et les Canadiens à se joindre à moi pour souligner la Journée internationale de la sécurité sanitaire des aliments 2023, parce que les aliments salubres sont essentiels à notre santé et à notre bien-être. Le thème de cette année, « Les normes alimentaires sauvent des vies », nous rappelle que les normes alimentaires nous aident à nous assurer que les aliments que nous mangeons et dont nous nourrissons nos familles sont propres à la consommation.

Le Canada est reconnu dans le monde entier comme ayant l'un des meilleurs systèmes de salubrité des aliments. Nos normes alimentaires sont le résultat d'années d'application des meilleures données scientifiques, preuves et expériences, y compris une mobilisation et une collaboration continues avec les partenaires internationaux, les provinces et les territoires, les intervenants, les consommateurs et l'industrie.

Les normes jouent un rôle essentiel dans notre système de salubrité des aliments en prévenant les maladies d'origine alimentaire et en favorisant un approvisionnement alimentaire sûr et fiable au Canada ainsi que partout où des aliments du pays sont exportés. Notre confiance dans la salubrité de nos aliments est le résultat direct de la manière dont nos normes sont mises en œuvre par l'industrie et appliquées par le biais des inspections de l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) et de nos partenaires provinciaux et territoriaux.

Guidée par la science, l'ACIA applique les normes alimentaires de nombreuses façons, dont :

l'élaboration de règlements et de lignes directrices qui reflètent les normes internationales les plus récentes du Codex Alimentarius , en collaboration avec l'industrie, les consommateurs et d'autres intervenants;

, en collaboration avec l'industrie, les consommateurs et d'autres intervenants; la promotion de la conformité, pour donner les moyens aux importateurs, aux fabricants, aux détaillants et à d'autres intervenants de la chaîne d'approvisionnement de vendre des aliments sûrs;

la vérification et la surveillance de la conformité par le biais d'inspections sur place aux entreprises alimentaires d'un océan à l'autre;

l'analyse des aliments aux 13 laboratoires de l'ACIA dans l'ensemble du Canada, pour soutenir les programmes de surveillance, les enquêtes sur la salubrité des aliments et le suivi des plaintes des consommateurs;

la protection des consommateurs contre la fraude alimentaire en analysant des échantillons d'aliments pour vérifier que leur composition est conforme à la réglementation;

la prise de mesures d'application de la loi si un produit alimentaire ne répond pas aux normes alimentaires canadiennes; et

les interventions rapides lorsqu'on a déterminé qu'un aliment doit être rappelé parce qu'il présente un risque pour la santé.

De plus, en vertu de la toute première Politique alimentaire pour le Canada du gouvernement du Canada, nous investissons pour améliorer l'accès aux aliments; surmonter les grands obstacles à l'accès à des aliments sains dans le Nord du Canada; accroître la fierté et la confiance des consommateurs à l'égard de nos agriculteurs; réduire le gaspillage alimentaire et lutter contre la fraude alimentaire.

La sécurité sanitaire des aliments est l'affaire de toutes et tous, et nous pouvons tous jouer un rôle pour que notre système de salubrité des aliments demeure l'un des meilleurs au monde. Pour marquer la Journée internationale de la sécurité sanitaire des aliments, je vous invite à prendre un moment pour vous abonner afin d'être informé des rappels, et n'oubliez pas que vous pouvez également signaler un problème de salubrité des aliments potentiel. »

