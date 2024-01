Déclaration du Collège Regina Assumpta à la suite du déclenchement par ses enseignantes et enseignants d'une grève à durée indéterminée

MONTRÉAL, le 31 janv. 2024 /CNW/ - La direction du Collège Regina Assumpta dénonce vivement la décision du Syndicat des enseignantes et des enseignants, affilié à la Fédération nationale des enseignants et enseignantes du Québec/CSN, de déclencher une autre grève sans préavis.

Le Syndicat a annoncé le déclenchement de cette grève à seulement quelques minutes du départ de plus de 800 élèves du 2e cycle vers une sortie de glissade tant attendue, alors que d'autres avaient déjà pris la route. Les enseignants devant accompagner les élèves ont quitté les lieux. Le personnel de direction et des services ont dû prendre le relais pour encadrer les élèves. De leur côté, les élèves du 1er cycle ont dû être retournés à la maison, les privant des services éducatifs.

« Ce geste du Syndicat est déplorable. Nous avons le devoir d'encadrer et d'assurer la sécurité de nos élèves. Nous sommes en conciliation avec le Syndicat et c'est à cette table que les choses se règleront. Pas ailleurs. De plus, la direction du Collège avait demandé une trêve au syndicat afin de soumettre au conseil d'administration les propositions déposées par les représentants syndicaux dans la nuit de lundi. Cette trêve visait à permettre à l'équipe de direction de travailler sur la négociation de la convention collective et non sur la gestion de moyens de pression. La rencontre du conseil d'administration a lieu ce soir» a mentionné la directrice générale, madame Julie Duchesne.

La décision du Syndicat de déclencher une grève sans préavis a des conséquences lourdes sur l'organisation des activités au Collège. Le Collège en conclut que le syndicat a utilisé l'une des deux journées de grève au mandat voté à l'automne. Le syndicat a donc exercé l'une de ses deux journées de grève aujourd'hui et nous laisse dans l'ignorance pour la journée de demain.

« Cette situation est totalement hors de notre contrôle et nous en sommes profondément désolés. Elle prive non seulement nos élèves de 1er cycle d'une journée d'enseignement, mais elle prive également plusieurs élèves du 2e cycle d'une activité fort méritée. La journée d'activité hivernale permettait à nos jeunes, déjà pénalisés par la pandémie, de socialiser et de créer des liens avec leurs enseignants, en faisant une pause des écrans. Elle est bénéfique pour leur santé mentale et physique. Mais le syndicat en a voulu autrement » a poursuivi madame Duchesne.

La direction du Collège réitère au Syndicat sa ferme intention de poursuivre le dialogue. La direction ne fera pas d'autres commentaires afin de ne pas nuire aux négociations en cours.

SOURCE Collège Regina Assumpta