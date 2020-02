Déclaration du chef national de l'APN sur la situation du territoire Wet'suwet'en

OTTAWA, le 6 févr. 2020 /CNW/ - Le chef national de l'Assemblée des Premières Nations (APN), Perry Bellegarde, a aujourd'hui tenu les propos suivants au sujet de la situation du territoire de la nation Wet'suwet'en et des mesures prises par la GRC dans le secteur, notamment au point de passage situé au kilomètre 39 :

« J'exhorte à la paix et je condamne tout acte de violence commis en appliquant l'injonction contre les chefs héréditaires de la nation Wet'suwet'en et leurs partisans. Le recours à la force contre un groupe de personnes pacifistes constitue une violation des droits de la personne et des droits des Premières Nations. La GRC est tenue de faire respecter les lois canadiennes, mais le Canada doit respecter les lois des Premières Nations et de la nation Wet'suwet'en. La loi constitutionnelle, qui est la loi suprême du Canada, présente à l'article 35 les droits inhérents des Premières Nations et notre droit à l'autodétermination.

Nous ne parviendrons jamais à une réconciliation par la force. S'il était vraiment question de « primauté du droit », les gouvernements seraient tenus de respecter les droits et titres des Premières Nations associés à leurs territoires traditionnels. La seule façon de résoudre ce problème est un dialogue ouvert entre toutes les parties, y compris un dialogue avec la nation Wet'suwet'en et au sein de celle-ci. À l'avenir, nous devons travailler à la mise en application des lois des Premières Nations sur le même pied que la common law et le droit civil.

L'APN soutient les dirigeants et le processus décisionnel de la nation Wet'suwet'en. Le Canada et la Colombie-Britannique devraient en faire autant. »

