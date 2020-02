Déclaration du Chef national de l'APN sur la situation de la nation Wet'suwet'en

OTTAWA, le 10 févr. 2020 /CNW/ - Le Chef national de l'Assemblée des Premières Nations (APN), Perry Bellegarde, a tenu les propos suivants aujourd'hui au sujet de la situation du territoire de la nation Wet'suwet'en et des arrestations effectuées par la GRC :

« Les gens ne devraient jamais être criminalisés pour avoir défendu leurs terres. Nos pensées vont à la sécurité de tous ceux qui vivent sur le territoire Wet'suwet'en. La GRC doit se retirer et les Couronnes fédérale et provinciale doivent intervenir et créer un espace de dialogue avec les dirigeants de la nation Wet'suwet'en. Il est évident que c'est la seule façon d'aller de l'avant.

J'insiste pour créer cet espace de dialogue avec mes collègues. J'ai communiqué avec le chef régional de la Colombie-Britannique, Terry Teegee. J'ai aussi parlé au commissaire Lucki de la GRC pour encourager un règlement pacifique. J'exhorte en outre le premier ministre de la Colombie-Britannique et le gouvernement fédéral à respecter les droits des Premières Nations et la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones.

À l'heure actuelle, la GRC a pour seule obligation de faire respecter le droit civil et la common law. Si nous voulons faire avancer la réconciliation, le Canada doit aussi reconnaître les lois des Premières Nations.

L'APN soutient les dirigeants et le processus décisionnel du peuple Wet'suwet'en. Le Canada et la Colombie-Britannique doivent en faire autant. »

L'Assemblée des Premières Nations est l'organisme national qui représente les citoyens des Premières Nations du Canada. Suivez l'APN sur Twitter : @AFN_Comms, @AFN_Updates.

SOURCE Assemblée des Premières Nations

Renseignements: Michael Hutchinson, Conseiller principal en communications, Assemblée des Premières Nations, 613 241-6789, poste 244, 613 859-6831 (cellulaire), [email protected]; Monica Poirier, Agente de communications bilingue, Assemblée des Premières Nations, 613 241-6789, poste 382, 613 292-0857 (cellulaire), [email protected]

Liens connexes

www.afn.ca