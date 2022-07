DÉCLARATION DU CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE MARGUERITE-BOURGEOYS - Dépôt des recommandations du ministère de l'Éducation École secondaire Saint-Laurent

MONTRÉAL, le 5 juil. 2022 /CNW Telbec/ - Prenant connaissance du communiqué rendu public aujourd'hui par le ministère de l'Éducation dans la foulée des événements survenus en février dernier à l'école secondaire Saint-Laurent, le Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys prend acte des constats et veillera à la mise en œuvre des recommandations.

L'administration du programme de basketball féminin de l'école étant visée par les constats, nous ne ménagerons aucun effort pour que celui-ci soit conforme aux attentes et reflète les valeurs de respect et de dignité que nous défendons. D'ailleurs, des initiatives ont déjà été déployées au cours des derniers mois et nous poursuivrons le travail amorcé.

L'équipe de direction de l'école secondaire Saint-Laurent actuellement en place et l'équipe-école ont la confiance du Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys pour implanter les changements appropriés. La sécurité et le bien-être de nos élèves et des membres de notre personnel demeureront toujours nos principales priorités.

Toutes les personnes qui auraient été victimes ou témoins d'actes répréhensibles de nature sexuelle sont invitées à communiquer avec les enquêteurs de la Section des agressions sexuelles au 514 280-8502 ou à se rendre à leur poste de quartier. Elles peuvent également partager de l'information, de façon anonyme et confidentielle, en communiquant avec Info-Crime Montréal au 514 393-1133 ou en utilisant le formulaire de signalement disponible sur le site infocrimemontreal.ca.

Concernant les gestes reprochés qui ont mené à des accusations criminelles, rappelons qu'un processus judiciaire est toujours en cours. Pour ne pas nuire à ce processus et aux démarches externes à venir, notre organisation doit réserver ses commentaires.

SOURCE Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys

Renseignements: Bureau des communications, [email protected]