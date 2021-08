Déclaration du Centre d'excellence sur le TSPT en ce qui concerne la situation en Afghanistan et les impacts sur les vétérans canadiens et leurs familles

Brian McKenna, Adjudant à la retraite et conseiller stratégique - vétérans pour le CE - TSPT, a déclaré qu'à un moment comme celui-ci, il est important que les Canadiens comprennent la complexité de la situation et les effets importants qu'elle peut avoir sur ceux qui ont servi en Afghanistan, ainsi que sur leurs familles. « Beaucoup de nos vétérans vivent toute une gamme d'émotions en ce moment. Qu'il s'agisse de penser à la sécurité des interprètes afghans qui leur ont fourni une aide inestimable pendant leur séjour dans le pays, ou d'apprendre que le terrain pour lequel ils se sont battus est maintenant repris par les talibans, nous savons que pour beaucoup, cette situation est bouleversante et peut même leur faire revivre le traumatisme. »

L'impact de la situation actuelle est également ressenti par les membres des familles des vétérans, selon Laryssa Lamrock, conseillère stratégique - familles des vétérans pour le CE - TSPT. « Nous savons que ce sont les familles qui sont le premier point d'intervention pour les vétérans et qui les aident à gérer le mélange d'émotions qu'ils vivent. Les vétérans et leurs familles ont besoin que les Canadiens comprennent ce qu'ils vivent. »

Le Dr Patrick Smith, président et chef de la direction du CE - TSPT, a ajouté que les personnes qui fournissent des services de santé mentale aux vétérans et à leurs familles devraient également anticiper les effets potentiels et être prêtes à fournir un soutien axé sur les traumatismes, surtout à mesure que des informations sont révélées sur cette situation déchirante. On encourage les fournisseurs à être attentifs à l'évolution de la situation en Afghanistan et à continuer de s'informer auprès de leurs clients dans le cadre de leur prestation de soins. Les fournisseurs peuvent également jouer un rôle en aidant les vétérans et leurs familles à conserver - ou à retrouver - la fierté de leur service militaire au milieu des difficultés qui peuvent survenir en raison des événements actuels.

« Au CE - TSPT, les vétérans et leurs familles nous disent directement ce dont ils ont besoin. Les deux éléments les plus importants sont que d'une part, les Canadiens doivent prendre conscience de ce qui se passe en Afghanistan et de l'impact que cela a sur notre communauté de vétérans et d'autre part, les vétérans et leurs familles ont besoin d'être directement soutenus. »

Comme il s'agit d'une situation qui évolue et qui risque d'avoir des répercussions à long terme, le CE - TSPT continuera de suivre l'évolution de la situation, d'être à l'écoute des besoins des vétérans et de leurs familles et de sensibiliser les Canadiens.

Le Centre d'excellence sur le TSPT est un organisme intermédiaire indépendant financé par Anciens Combattants Canada (ACC) pour mener des recherches et fournir aux vétérans des FAC et de la GRC, à leurs familles et aux fournisseurs de services de santé mentale, l'accès à des renseignements et à des ressources à jour fondés sur des preuves afin d'améliorer les résultats en matière de santé mentale et de bien-être. Le CE - TSPT est orienté par quatre groupes de référence communautaires interreliés, composés de vétérans, de membres de leur famille, de chercheurs et de fournisseurs de services.

À toute personne qui cherche du soutien, le CE - TSPT recommande de communiquer avec le Service d'aide d'ACC , qui est disponible 24 heures sur 24, 365 jours par année. Les vétérans, les anciens membres de la GRC, leurs familles et les fournisseurs de soins peuvent téléphoner pour parler à un professionnel de la santé mentale, sans frais, au 1-800-268-7708 (ATS/ATS : 1-800-567-5803).

