MONTRÉAL , le 13 juin 2023 /CNW/ - Ce qui suit est une déclaration du cardinal Ouellet :

''Dans le cadre de la poursuite en diffamation que j'ai entreprise devant les tribunaux afin de rétablir ma réputation, Mme Groleau allègue maintenant que j'aurais eu des comportements répréhensibles à l'égard d'autres personnes. Cette vision des choses que propose Mme Groleau ne cadre pas avec la personne que je suis et constitue de nouvelles allégations diffamatoires à mon égard. Je nie fermement avoir posé quelque geste inapproprié que ce soit à l'égard de ces femmes. En formulant de telles allégations, Mme Groleau continue à me prêter des intentions qui s'avèrent sans fondement. J'entends le démontrer devant le tribunal dans le cadre d'un procès et répondre alors à ces allégations, en toute transparence.

La progression de mon recours intenté à l'égard de Mme Groleau démontre l'importance de s'en remettre au processus judiciaire afin de découvrir la vérité. Ce dernier a déjà permis de mettre en relief le fait que les comportements qu'elle me reproche (qui sont niés par ailleurs) ne sont rien d'autre que des gestes de cordialité posés dans un contexte de représentations publiques. Car, rappelons-le, les gestes dont il est question ici auraient tous été posés, sans exception, au vu et au su de plusieurs personnes présentes, tout près des événements allégués.

La preuve recueillie jusqu'à présent démontre que je n'ai jamais eu d'interactions en privé avec Mme Groleau ou cherché à en avoir. Plus encore, le fait que Mme Groleau se soit prétendument sentie pourchassée en raison de ma présence lors de certains événements publics auxquels elle a participé est injustifiable et se résume essentiellement au fait que je me sois assis près d'elle ou l'aie saluée. J'étais présent lors d'événements du diocèse en raison de mes fonctions et de mon désir d'être près de la communauté. Je suis toujours allé à la rencontre des gens et continuerai de le faire. Plusieurs personnes impliquées dans les activités auxquelles j'ai participé viendront en témoigner lors du procès.

J'entends donc porter cette voix forte devant le tribunal, cette vision qu'il est encore permis dans notre société de saluer les gens dans un esprit de fraternité dans le cadre d'événements publics. Il s'agit là d'une question importante à faire trancher pour l'ensemble de la société.

Finalement, je tiens à souligner que la preuve recueillie jusqu'à présent démontre clairement qu'il était injustifié pour Mme Groleau d'inclure ses allégations diffamatoires dans l'action collective déposée à l'égard d'autres membres du clergé du diocèse de Québec. Les actes que me reproche Mme Groleau sont sans commune mesure avec les allégations visant ces autres membres du clergé. Amalgamer ce qu'elle allègue à des agressions sexuelles graves à l'égard desquelles je n'ai aucune implication est tout simplement choquant. Je persiste à considérer que si je n'étais pas cardinal, mon nom ne se serait jamais retrouvé dans cette procédure.''

SOURCE Cardinal Ouellet