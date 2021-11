Déclaration du Bureau d'assurance du Canada concernant le discours du Trône

OTTAWA, ON, le 23 nov. 2021 /CNW/ - Le gouvernement fédéral s'est engagé aujourd'hui, dans le cadre du discours du Trône, à prendre des mesures plus fermes visant à prévenir et prévoir les inondations, les feux de forêt incontrôlés, les sécheresses et les autres phénomènes météorologiques exceptionnels exacerbés par les changements climatiques en élaborant la toute première stratégie nationale d'adaptation au pays.

À la suite du discours, Craig Stewart, vice-président, Affaires fédérales, du Bureau d'assurance du Canada (BAC), a déclaré ce qui suit :

« L'annonce faite aujourd'hui par le gouvernement fédéral concernant l'élaboration de la toute première stratégie nationale d'adaptation au pays est extrêmement importante et arrive à point nommé. Le Canada doit accélérer ses travaux en matière de défense contre les aléas climatiques. Dans le sud de la Colombie-Britannique, les résidents sont aux prises avec d'importantes inondations, quelques mois seulement après avoir combattu des feux de forêt incontrôlés. Encore une fois cette année, une violente tempête de grêle s'est abattue sur Calgary . Au Canada atlantique, de nombreux foyers sont privés d'électricité aujourd'hui à la suite des pluies torrentielles et des grands vents qui ont accompagné une autre violente tempête.

« On ne peut pas nier la réalité des changements climatiques. Les bouleversements émotionnels et les conséquences financières de ceux-ci doivent servir d'appel à l'action. Nous devons nous y adapter sans tarder. Tout plan acceptable sur le plan climatique doit viser à réduire les émissions afin de limiter les risques futurs liés aux changements climatiques. Cependant, il nous faut aussi prendre des mesures immédiates pour nous protéger contre l'aggravation des phénomènes météorologiques violents qui se produisent déjà. En d'autres termes, l'adaptation est essentielle et doit faire partie de tout plan climatique national.

« Une stratégie nationale d'adaptation qui établit clairement les objectifs et les mesures d'évaluation des progrès est une étape fondamentale des efforts visant à protéger les Canadiens contre les inondations, les feux de forêt incontrôlés, les épisodes de grande chaleur, les tempêtes de vent et les chutes de grêle dont la fréquence et la gravité sont déjà en hausse.

« Dans le contexte actuel des phénomènes météorologiques extrêmes, la nouvelle normalité pour les sinistres catastrophiques assurés annuels au Canada s'établit désormais à 2 milliards de dollars; la majeure partie de cette somme est attribuable à des dommages causés par l'eau. Entre 1983 et 2008, les assureurs canadiens ont versé environ 422 millions de dollars par année en moyenne en règlement de sinistres attribuables aux phénomènes météorologiques violents. »

L'industrie de l'assurance plaide depuis des années en faveur de la mise en œuvre de mesures visant à lutter contre les inondations. Il y a quatre ans cette semaine, le BAC et les chefs de la direction de diverses sociétés d'assurance rencontraient le ministre de l'époque, Ralph Goodale, des représentants des provinces et des territoires, ainsi que des organisations autochtones nationales à Regina pour demander la mise en place d'un plan d'action national sur les inondations prévoyant notamment la création d'un consortium d'assurance des risques élevés.

Le plaidoyer du BAC à l'égard de son plan d'action national sur les inondations a incité le gouvernement fédéral à mettre sur pied un Groupe de travail sur l'assurance contre les inondations et la réinstallation à la fin de 2020. Le groupe de travail a entrepris ses travaux en janvier 2021 et soumettra son rapport définitif d'ici le printemps 2022.

Le BAC dirige la coalition nationale, Un Canada résistant au climat, qui préconise l'adaptation dans le cadre du plan climatique national. L'industrie de l'assurance a consacré des fonds à l'Institut de prévention des sinistres catastrophiques et au Centre Intact d'adaptation au climat, et soutient leur développement. Devant l'absence d'une cartographie des zones inondables fiable, l'industrie de l'assurance a financé le premier modèle national en matière d'inondations au pays. De plus, le BAC s'est engagé auprès de hauts fonctionnaires du gouvernement du Canada à rééquilibrer l'aide aux sinistrés et l'assurance des sinistres catastrophiques afin d'améliorer la situation des consommateurs.

