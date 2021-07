OTTAWA, ON, le 29 juill. 2021 /CNW/ - Aujourd'hui, la vétérinaire en chef du Canada, la Dre Mary Jane Ireland, a confirmé l'appui de l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) aux efforts déployés par la République dominicaine pour gérer des découvertes confirmées de peste porcine africaine (PPA).

On n'a jamais découvert de cas de PPA au Canada ou aux États-Unis.

Le Canada prend toutes les précautions nécessaires pour prévenir la propagation de la PPA à partir des pays touchés, y compris la République dominicaine, vers le Canada. L'ACIA surveille de près la situation en République dominicaine et collabore avec l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) pour renforcer les contrôles frontaliers appropriés pour les Caraïbes. Le Canada n'importe pas de porc ni de produits du porc en provenance de la République dominicaine.

L'émergence de la PPA en République dominicaine souligne la nécessité de maintenir et de renforcer la vigilance pour prévenir la propagation de la PPA à d'autres régions. Nous continuerons de travailler avec l'industrie du porc et nos partenaires internationaux pour assurer des niveaux élevés de biosécurité afin de prévenir toute autre propagation de la PPA à l'échelle mondiale. Les efforts de prévention du Canada continueront d'être guidés par les travaux énoncés dans le Cadre pour la prévention et le contrôle de la peste porcine africaine, élaboré en collaboration avec des partenaires internationaux.

La PPA est mortelle pour les porcs et serait dévastatrice pour notre industrie porcine, ce qui aurait un impact sur l'économie canadienne. Que vous voyagiez pour le travail ou le plaisir, ou que vous travailliez dans une ferme avec des porcs, la prévention et le contrôle des maladies sont la responsabilité de tous pour arrêter la propagation de la PPA au Canada.

La peste porcine africaine (PPA) ne peut être transmise à l'humain et ne présente aucun risque pour la sécurité des aliments. La consommation de porc canadien est sécuritaire.

La PPA est une maladie porcine contagieuse qui est mortelle pour les porcs et qui se propage par contact direct et indirect avec des porcs et des sous-produits porcins infectés.

Il n'existe aucun vaccin ou traitement contre la PPA.

L'industrie canadienne du porc contribue à la création de plus de 100 000 emplois directs et indirects au Manitoba , au Québec et en Ontario , et génère environ 28 milliards de dollars dans l'économie canadienne. En 2020, le Canada a exporté 1,49 million de tonnes de porc dans 95 pays, pour une valeur totale de plus de 5 milliards de dollars.

Le Conseil exécutif de gestion sur la peste porcine africaine (CEG PPA) du Canada réunit les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux (FPT) et des représentants de l'industrie afin de fournir une orientation et d'établir la priorité pour les activités visant la mise en œuvre du Plan d'action pancanadien sur la peste porcine africaine afin d'améliorer la prévention et les efforts de préparation au Canada.

