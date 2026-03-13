Déclaration de Via Capitale concernant des propos diffusés sur les médias sociaux

MONTRÉAL, le 13 mars 2026 /CNW/ - Via Capitale a pris connaissance des propos tenus récemment par un courtier affilié au réseau dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux et diffusée dans les médias.

Ces propos ont été exprimés à titre personnel et ne reflètent pas les valeurs ni les positions du réseau Via Capitale qui se dissocie complètement de ce qui a pu être exprimé et partagé.

Dès que la situation a été portée à notre attention, nous avons communiqué avec le courtier concerné afin de lui demander de retirer les publications en cause et de présenter des excuses publiques pour les propos utilisés.

Les publications ont depuis été retirées.

Via Capitale rappelle que les courtiers affiliés à son réseau sont des professionnels autonomes. Les opinions qu'ils expriment publiquement leur appartiennent. Cela dit, nous nous attendons à ce que les membres de notre réseau fassent preuve de respect et de professionnalisme dans leurs communications publiques.

Nous considérons que les mesures nécessaires ont été prises et ne commenterons pas davantage cette situation.

SOURCE Via Capitale

Renseignements : Serge Vallières, 438 372-3575, [email protected]