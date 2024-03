TORONTO, le 1er mars 2024 /CNW/ - Au nom de Norton Rose Fulbright, où le très honorable Brian Mulroney amorcé et conclu sa carrière en droit, nous souhaitons offrir nos plus sincères condoléances à sa famille, à ses proches et à nos compatriotes du Canada à la suite du décès de ce grand homme et leader. Le souvenir qu'il laisse sera celui d'un homme d'État, d'un visionnaire et d'un humaniste.

Avant de se lancer en politique, M. Mulroney a d'abord exercé le droit à notre bureau de Montréal, puis assuré la présidence de la Compagnie Iron Ore du Canada. Plus tard, en qualité de premier ministre, il a su mettre à profit son brillant esprit juridique, son judicieux sens des affaires et sa redoutable force de caractère pour propulser le pays vers l'avant, notamment en mettant en œuvre des initiatives inédites et en créant de solides partenariats qui ont résisté à l'épreuve du temps. Sous son leadership, le Canada a négocié l'Accord de libre-échange avec les États-Unis et, ultérieurement, l'ALENA : grâce à ses qualités de stratège et à sa persévérance, il a ainsi réussi à surmonter une importante vague d'opposition politique. Cet homme d'affaires prônant une approche conservatrice sur le plan fiscal a tout de même un solide bilan environnemental à son actif, son gouvernement étant à l'origine de la Loi sur la protection de l'environnement et du Traité sur les pluies acides avec les États-Unis ainsi que de la création de nombreux parcs nationaux.

Lorsque l'Éthiopie a été frappée par la famine et que le monde entier tardait à réagir, il a fait preuve d'une conviction morale sans faille pour mobiliser les ressources qui ont permis de sauver des millions de vie. Par ailleurs, son sens de la justice et son intégrité l'ont amené à dénoncer le régime de l'apartheid en Afrique du Sud et à influencer d'autres leaders afin de former une alliance stratégique qui a contribué à mettre fin à la ségrégation raciale institutionnalisée.

Comme il l'a écrit dans ses mémoires, il était conscient que « le leadership exige la capacité de se tenir debout, seul dans la tempête, à percevoir des possibilités que d'autres ignorent et à poursuivre des objectifs contre vents et marées ».

À l'occasion d'une activité privée tenue en 2021 avec des avocats et avocates du bureau d'Ottawa, alors qu'il était invité à partager les plus beaux moments de sa carrière, il a relaté sa première conversation téléphonique avec Nelson Mandela le jour de la libération de ce dernier après 27 années de prison. « Mandela a dit : "Pendant mon emprisonnement… on m'a dit qu'un jeune premier ministre conservateur élu au Canada avait décidé de faire de ma libération et de la lutte contre l'apartheid le principal objectif de son gouvernement en matière de politique étrangère. Alors, je vous ai suivi pendant toutes ces années […] je vous appelle simplement pour vous dire que, si vous le souhaitez, et en raison de la bonté et du soutien de la population canadienne à mon endroit, et comme vous avez pris le relais alors que je n'étais pas en mesure de combattre, j'aimerais que mon premier discours en tant qu'homme libre ait lieu devant un parlement libre, dans un pays libre, au Canada […]." Il a, selon moi, livré le plus grand discours à la Chambre des communes depuis Churchill en 1942, et ce fut un moment inoubliable. »

Après sa brillante carrière dans l'administration publique, M. Mulroney est retourné à la pratique privée, et sa vaste expérience, ses judicieux conseils et son leadership naturel ont grandement favorisé l'essor de notre cabinet. Entrevoyant ce qu'un réseau mondial offrirait aux clients canadiens dotés d'ambitieux plans à l'échelle internationale, M. Mulroney a d'emblée défendu les fusions à l'origine de notre cabinet actuel. Ce négociateur hors pair, qui savait instaurer la confiance et susciter le consensus dans le cadre de sa pratique du droit, a également été un modèle et un mentor pour un nombre incalculable d'avocats et d'avocates de tous les échelons au cabinet.

Nous souhaitons offrir nos plus sincères condoléances à la famille Mulroney et nous joignons à la population canadienne en deuil pour saluer cet homme, ce leader et cet ami exceptionnel et perpétuer sa mémoire.

