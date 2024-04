Déclaration de monsieur Jean Charest relative au décès de l'ancien ministre Benoît Pelletier

MONTRÉAL, le 1er avril 2024 /CNW/ - C'est avec une profonde tristesse que nous avons appris le décès de Benoît Pelletier, le 30 mars 2024, au Mexique.

Natif de Québec, Benoît Pelletier a d'abord poursuivi une brillante carrière d'avocat et de juriste dans l'administration fédérale ainsi qu'à l'Université d'Ottawa. Détenteur de deux doctorats en droit, il est l'auteur de nombreuses publications scientifiques relatives au droit et, en particulier, en droit constitutionnel.

Élu député de Chapleau en 1998, il occupe diverses fonctions ministérielles, dont celles de ministre des Affaires intergouvernementales canadiennes et autochtones, de la Francophonie canadienne, de la Réforme des institutions démocratiques et de l'Accès à l'information.

Il joue un rôle clé notamment dans la création du Conseil de la fédération (2003), la signature de l'Entente Québec-Ottawa sur le financement en matière de santé qui reconnaît le principe du fédéralisme asymétrique (2004), l'adoption de la Politique du Québec en matière de francophonie canadienne (2006) et la création du Centre de la francophonie des Amériques (2008).

Benoît Pelletier est également officier de l'Ordre national du Québec (2014), membre de l'Ordre du Canada (2017) et récipiendaire de la Médaille du Barreau du Québec (2019). Il fut particulièrement honoré d'être récipiendaire de la médaille d'honneur de l'Assemblée nationale du Québec (2022), médaille décernée par le président de l'Assemblée nationale du Québec à la suite d'une recommandation unanime d'un comité de députés représentant tous les parlementaires.

Après son départ de la vie politique, Benoît Pelletier retourne à sa carrière de professeur de droit tout en demeurant un acteur de premier plan des débats entourant le rôle du Québec au sein Canada et à l'international. Il agit à titre d'expert auprès du gouvernement fédéral sur plusieurs enjeux, dont l'aide médicale à mourir. Il contribue également au débat sur la laïcité, la langue française et l'adoption d'une constitution québécoise.

Animé par une volonté sans faille de renforcer la vitalité de la nation québécoise, Benoît Pelletier laisse un riche héritage intellectuel et politique qui constituera une source d'inspiration pour les prochaines générations, façonnera les relations intergouvernementales et le statut du Québec au sein du Canada et à l'étranger.

« Aujourd'hui, je perds un collègue, un conseiller et un ami. Par sa pensée juridique et son engagement politique, Benoît Pelletier a permis au Québec de faire des gains significatifs au sein de la fédération canadienne et dans le monde. Il représente une formidable source d'inspiration pour quiconque souhaite faire avancer les intérêts de la nation québécoise au Canada et à l'international » - déclare Jean Charest.

M. Charest tient à offrir ses plus sincères condoléances à son épouse, Danièle Goulet, ses enfants, Florence, Françoise, Jean-Christophe et Mathilde, ainsi qu'à leurs familles.

SOURCE Jean Charest

Renseignements: Chaghig Torikian, Adjointe à la direction, 514.871.2800, poste 6768, [email protected]