Déclaration de Martin Prud'homme

MONTRÉAL, le 30 août 2021 /CNW Telbec/ - « À la suite d'une entente conclue avec le gouvernement du Québec, j'annonce aujourd'hui ma retraite du service public à titre de directeur général de la Sûreté du Québec.

Les deux dernières années ont été une épreuve pour ma famille et mes proches. Je prends la décision de mettre fin à ce litige qui nous a déjà privés de plus de deux années de notre vie.

Je tiens à m'adresser aux policiers, policières et employé(e)s de la Sûreté du Québec:

Mes cher(ère)s collègues. Je quitte une organisation qui se démarque d'abord par la qualité des humains qui la compose. Je tiens à vous remercier pour votre précieux soutien, continu et sans faille, au cours des dernières années. Continuez votre travail remarquable auprès de notre population avec l'engagement qui vous caractérise et qui fait de notre police nationale une force de l'ordre compétente et rigoureuse. Vous avez un rôle essentiel puisque nos concitoyens savent qu'ils peuvent compter sur vous pour vivre dans un environnement sécuritaire.

J'ai été honoré d'être votre directeur. Merci et je vous salue.

Aux représentants des médias: l'entente convenue avec le gouvernement du Québec comprend des engagements stricts de confidentialité de telle sorte que je n'émettrai aucun autre commentaire. »

