Déclaration de M. Lino Saputo suite à la diffusion d'un reportage de l'émission Enquête de la télévision de Radio-Canada

MONTRÉAL, le 21 janv. 2020 /CNW Telbec/ - Le 16 janvier 2020, l'émission Enquête de Radio-Canada a tenté de me rendre coupable par association en rapportant des soi-disant liens entre moi et la mafia italienne. Ce reportage m'oblige à réitérer ce que je répète depuis des décennies : je suis une personne intègre et honnête et je l'ai toujours été. Je sais que je n'ai rien à me reprocher et que je ne me suis jamais associé au crime organisé.

Le reportage traite de situations ayant déjà fait les manchettes et qui remontent à plus de cinq décennies. L'essentiel du reportage récupère des vieilles histoires et n'apporte aucun éclairage nouveau.

Pour témoigner de mon parcours, j'ai entrepris, à 82 ans, la rédaction de mes mémoires afin de raconter les aspects positifs, mais également les difficultés auxquelles j'ai dû faire face.

Dans un chapitre intitulé Affronter l'adversité, je révèle une succession d'épisodes fâcheux aux conséquences graves sur mes activités. Ce chapitre fait état des combats que j'ai dû mener pour rétablir ma réputation et assurer le succès de nos entreprises. Si je ne suis pas revenu sur certaines allégations, c'est simplement parce qu'elles n'ont pas eu d'impact sur ma vie ou mes affaires.

Il est vrai que j'accorde une grande importance à ma réputation. J'en accorde toutefois nettement plus à l'appui indéfectible de nos partenaires et des dizaines de milliers d'employés de nos entreprises dont nous avons assuré la réussite en y consacrant nos vies. Ils sont pour moi une grande source de fierté.

Cette réussite n'est pas l'affaire d'un seul homme ou d'un seul entrepreneur : c'est celle de mes parents, de mon épouse, de mes enfants et petits-enfants, de nos employés et de nos fournisseurs. Bref, tout cela a été rendu possible en raison de nos clients et de tous ceux et celles qui nous ont accordé leur confiance et auxquels j'accorde toute ma gratitude.

Je peux affirmer sans gêne que je suis allé au bout de presque tous mes rêves. Le seul qui ne soit pas complètement concrétisé est de ne pas avoir pu, une fois pour toutes, tourner la page sur ces suspicions à mon égard.

Aujourd'hui, à l'épilogue de ma vie, je considère avoir fait mes preuves et comme citoyen, j'ai le sentiment d'avoir grandement contribué à la société.

Je désire maintenant dédier mes prochaines années à nos accomplissements et à ce qu'il nous reste encore à bâtir. Désormais, je ne souhaite plus consacrer d'efforts et d'énergie à me justifier ou à commenter des propos faux et malveillants à mon endroit sur la place publique.

Malheureusement, le contenu du reportage ne me laisse cependant d'autre choix que de m'en remettre à mes avocats. Ceux-ci verront à mettre en demeure les journalistes de l'émission Enquête ainsi que la Société Radio-Canada.

Je ne ferai pas d'autres commentaires.

