Déclaration de M. Jean Charest

MONTRÉAL, le 27 oct. 2021 /CNW Telbec/ - L'ancien premier ministre du Québec, M. Jean Charest, est profondément choqué par les gestes et les propos du gouvernement Legault, du ministre de la Justice, M. Simon Jolin-Barrette, et en particulier de la vice-première ministre et ministre de la Sécurité publique, Mme Geneviève Guilbault, ayant eu lieu le jeudi 21 octobre.

À la suite d'une question posée par le député de LaFontaine à l'Assemblée nationale du Québec, Mme Guilbault, avec le soutien du ministre de la Justice, exhiba de manière théâtrale le livre PLQ inc. sur lequel se trouve la photo de M. Charest en page couverture.

Ce livre est le résultat de plusieurs fuites d'enquêtes menées par l'UPAC, fuites qui, disons-le clairement, constituent des actes criminels. Celles-ci violent non seulement la vie privée de M. Charest, mais elles font aujourd'hui l'objet d'une poursuite devant la cour supérieure à la suite du refus du gouvernement du Québec de présenter des excuses à l'ancien premier ministre.

Soulignons que l'enquête interne de l'UPAC sur les fuites émanant de l'UPAC a mené à l'arrestation du député de Chomedey, ce qui a conduit le commissaire de cette unité, M. Frédéric Gaudreau, à présenter des excuses publiques à M. Guy Ouellette.

Ces fuites font actuellement l'objet d'une enquête par le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI) à la suite de l'enquête déclenchée par l'UPAC au sujet des fuites illégales de l'UPAC, alors que des enquêteurs de l'UPAC sont soupçonnés d'en avoir été les auteurs.

De toute évidence, les gestes et les propos du gouvernement Legault et de la ministre Guilbaut étaient planifiés et prémédités.

En faisant leur un ouvrage qui repose sur plusieurs fuites illégales émanant de l'UPAC, dont la véracité n'a par ailleurs jamais été démontrée et qui viole la vie privée d'un ancien premier ministre du Québec, le gouvernement Legault, le ministre de la Justice et en particulier la vice-première ministre cautionnent et légitiment des actes illégaux.

M. Charest n'accordera aucune entrevue.

SOURCE Jean Charest