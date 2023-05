MONTRÉAL, le 19 mai 2023 /CNW/ - LOGISTEC Corporation (TSX : LGT.A) (TSX : LGT.B) (« LOGISTEC » ou la « Société ») a fait la déclaration suivante aujourd'hui :

L'actionnaire majoritaire de LOGISTEC, Investissements Sumanic inc. (« Sumanic »), a fait part de son intérêt à vendre la totalité ou une partie de ses actions dans la Société au conseil d'administration ainsi que de son désir à ce que la Société amorce un processus dans le but de réaliser une opération stratégique dans l'intérêt des parties prenantes, afin de maximiser la valeur aux actionnaires.

À la demande de Sumanic, le conseil d'administration de la Société a créé un comité spécial composé d'administrateurs indépendants afin d'étudier la requête de Sumanic et d'évaluer les options stratégiques qui s'offrent à la Société, incluant une opération de vente éventuelle, et de formuler des recommandations à ce sujet au conseil d'administration.

Valeurs mobilières TD a été retenue à titre de conseillers financiers de la Société.

LOGISTEC n'a pas établi d'échéancier définitif pour compléter l'évaluation des options stratégiques, et aucune décision n'a été prise à ce jour quant à la possibilité d'envisager une opération ou de maintenir le statu quo. De plus, rien ne garantit que l'évaluation des options stratégiques aboutisse à une opération ou, dans le cas où une opération est entreprise, qu'elle soit conclue. La Société n'a actuellement pas l'intention de procéder à d'autres déclarations ou de fournir d'autres commentaires à moins que les circonstances ne le justifient.

À propos de LOGISTEC

Établie à Montréal (Québec), LOGISTEC Corporation fournit des services spécialisés à l'industrie maritime et aux sociétés industrielles, dont des services de manutention de marchandises en vrac et diverses et de conteneurs dans 60 installations portuaires et dans 90 terminaux en Amérique du Nord. LOGISTEC offre également des services de transport maritime côtier, principalement vers l'Arctique, ainsi que des services d'agences maritimes aux armateurs et aux exploitants de navires du marché canadien. La Société œuvre également dans le secteur environnemental, offrant à une clientèle industrielle et municipale ainsi qu'à d'autres entités gouvernementales, des services en matière de renouvellement des conduites d'eau souterraines, de dragage, d'assèchement, de gestion des sols contaminés et des matières résiduelles, de restauration de sites, d'analyse de risques et de fabrication de produits liés au transport des fluides.

Depuis sa constitution en société ouverte en 1969, la Société est rentable et verse régulièrement des dividendes, lesquels s'accroissent d'ailleurs continuellement au fil des ans. Les actions de LOGISTEC sont inscrites depuis cette date à la cote de la Bourse de Toronto sous les symboles LGT.A et LGT.B. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site Internet de la Société à l'adresse www.logistec.com.

Énoncés prospectifs

En vue d'informer les actionnaires et les investisseurs potentiels sur les perspectives de la Société, les rubriques du présent document peuvent contenir des énoncés prospectifs, au sens des lois sur les valeurs mobilières, au sujet des activités de la Société, son rendement, sa situation financière et en particulier l'espérance de succès des efforts de la Société dans le développement et la croissance de ses affaires, l'évaluation des options stratégiques s'offrant à la Société et les résultats potentiels de ces options. Ces énoncés prospectifs expriment, en date du présent document, les estimations, prévisions, projections, attentes ou opinions de la Société à l'égard d'événements ou résultats futurs. Bien que la Société estime que les attentes suscitées par ces énoncés prospectifs sont basées sur des fondements et des hypothèses valables et raisonnables, ces énoncés prospectifs sont intrinsèquement sujets à des incertitudes et contingences importantes, dont plusieurs sont au-delà du contrôle de la Société, de sorte que le rendement de la Société pourrait différer sensiblement du rendement prévisionnel exprimé ou présenté dans de tels énoncés prospectifs. Les risques et incertitudes importants qui pourraient faire différer de façon significative les résultats réels et les événements futurs des attentes actuelles exprimées sont notamment le risque que le processus d'examen stratégique n'aboutisse pas à une opération à des conditions convenables ou n'aboutisse pas du tout à une opération, ainsi que les risques et les incertitudes supplémentaires examinés sous la rubrique « Risques d'affaires » du rapport annuel 2022 de la Société et qui comprennent notamment l'incidence de la pandémie de COVID-19 sur les activités et les résultats d'exploitation de la Société, les performances des économies locales et internationales et leur effet sur les volumes de livraison, les conditions climatiques, les relations avec la main-d'œuvre, le niveau des prix et les activités de marketing des compétiteurs. Les lecteurs du présent document sont ainsi mis en garde de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs. La Société ne s'engage nullement à mettre à jour ni à réviser ces énoncés prospectifs, à moins que la loi ne l'exige.

Renseignements: Carl Delisle, CPA auditeur, Chef de la direction financière, LOGISTEC Corporation, [email protected], 514 985-2390