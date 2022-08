TORONTO, le 15 août 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, la journaliste et présentatrice de longue date Lisa LaFlamme a publié la déclaration suivante :

"Aujourd'hui, c'est avec une profonde gratitude et toute une gamme d'autres émotions que je partage avec vous une nouvelle sur moi et ma carrière à CTV News. Pendant 35 ans, j'ai eu le privilège d'être accueillie dans vos foyers pour vous transmettre les nouvelles tous les soirs, alors il m'a semblé important de vous l'annoncer personnellement.

Message Vidéo

Le 29 juin, j'ai été informée que Bell Media avait pris une « décision d'affaires » de mettre fin à mon contrat, mettant ainsi un terme à ma longue carrière à CTV News.

Trente-cinq ans de service - de journalisme - de travail auquel j'ai consacré ma vie - se terminent donc aujourd'hui.

J'étais et je suis toujours étonnée et attristée par la décision de Bell Media. On m'avait demandé de ne pas partager la nouvelle avec mes collègues et le public jusqu'à ce que les détails de mon départ puissent être résolus. C'est maintenant chose faite, alors permettez-moi de revenir sur les 35 dernières années.

Réaliser des reportages sur les jours sombres de la guerre - en Irak, en Afghanistan et, cette année, en Ukraine - couvrir les catastrophes naturelles, cette pandémie, des élections fédérales et tant d'autres événements importants, y compris la tournée d'excuses du pape aux survivants des pensionnats autochtones et à leurs familles, est une confiance que je n'ai jamais tenue pour acquise. Qu'il s'agisse de reportages sur le terrain ou, depuis 12 ans, depuis le pupitre des présentateurs, je vous suis éternellement reconnaissante, à vous, téléspectateurs si fidèles, de partager la conviction que des nouvelles livrées avec intégrité et vérité renforcent notre démocratie.

À 58 ans, je pensais avoir plus de temps pour vous rapporter les événements qui ont un impact sur notre vie, comme je le fais depuis des décennies.

C'est avec humilité que je laisse derrière moi les gens qui m'ont fait confiance pour raconter leurs histoires.

Alors que je quitte CTV, je tiens à exprimer ma plus profonde gratitude à toutes les Canadiennes et tous les Canadiens qui ont partagé ce voyage avec moi, ainsi qu'à tous mes collègues, mes amis et les membres de ma famille pour leur soutien indéfectible.

Bien qu'il soit éprouvant de quitter CTV National News et une équipe qui ressemble davantage à une famille, d'une manière que je n'ai pas choisie, sachez que ces 35 dernières années passées à vous présenter chaque événement important sur le plan national et international ont été le plus grand honneur de ma vie."

- Lisa LaFlamme

Aucun autre commentaire ou déclaration ne sera fait pour l'instant.

SOURCE Lisa LaFlamme