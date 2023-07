GATINEAU, QC, le 6 juill. 2023 /CNW/ - Il y a dix ans aujourd'hui, un train garé sans surveillance pour la nuit à Nantes (Québec) a commencé à rouler de manière non contrôlée et a atteint une vitesse de 65 milles à l'heure. Alors que le train s'approchait du centre de la ville de Lac-Mégantic (Québec), 63 wagons-citernes ont déraillé, déversant quelque 6 millions de litres de pétrole brut. Quarante-sept personnes ont été mortellement blessées, et le centre de la ville a été détruit.

En cette journée difficile, nous souhaitons exprimer à nouveau toutes nos condoléances à tous ceux qui ont été touchés par cet événement tragique.

Progrès accomplis à ce jour

Dans le cadre de son enquête (R13D0054), le BST a émis cinq recommandations à l'intention de Transports Canada (TC), dont trois - liées à l'amélioration des normes relatives aux wagons-citernes, à la planification et à l'analyse des itinéraires ainsi qu'aux plans d'intervention d'urgence - ont été pleinement mises en œuvre par TC et par l'industrie et sont maintenant closes. Deux recommandations, liées à la prévention des mouvements non contrôlés et à l'amélioration de la surveillance réglementaire, demeurent ouvertes.

Il reste encore à faire

Malgré les importantes mesures de sécurité prises par TC et l'industrie ferroviaire pour réduire le nombre de mouvements imprévus et non contrôlés d'équipement ferroviaire, ces événements continuent de se produire et présentent un risque important pour les personnes, les biens et l'environnement.

Aujourd'hui, alors que nous pensons aux gens de Lac-Mégantic, je souhaite souligner que le BST reste déterminé à plaider pour des changements qui feront la promotion de la sécurité du transport ferroviaire, afin que jamais une autre communauté canadienne n'ait à composer avec un événement aussi catastrophique.

Kathy Fox

Présidente, Bureau de la sécurité des transports du Canada

Le BST est un organisme indépendant qui mène des enquêtes sur des événements de transport aérien, ferroviaire, maritime et pipelinier. Son seul but est de promouvoir la sécurité des transports. Le Bureau n'est pas habilité à attribuer ni à déterminer les responsabilités civiles ou pénales.

Le BST dispose d'un site Web à l'adresse www.bst.gc.ca. Obtenez de l'information à jour au moyen de fils RSS, Twitter (@BSTCanada), Facebook, LinkedIn, YouTube et Flickr.

SOURCE Bureau de la sécurité des transports du Canada

Renseignements: Bureau de la sécurité des transports du Canada, Relations avec les médias, Téléphone : 819-360-4376, Courriel : [email protected]