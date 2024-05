NIAGARA-ON-THE-LAKE, ON, le 31 mai 2024 /CNW/ - La ministre du Développement économique rural et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique, l'honorable Gudie Hutchings, a assuré, avec la ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales de l'Ontario, l'honorable Lisa M. Thompson, la coprésidence d'une rencontre fédérale-provinciale-territoriale (FPT) très productive de trois jours à Niagara-on-the-Lake, en Ontario. Des ministres provinciaux et territoriaux, des dirigeants autochtones, ainsi que des experts et des praticiens ayant des responsabilités en matière de développement économique rural ont participé à cette rencontre qui s'est terminée aujourd'hui.

À l'issue de la rencontre, la ministre Hutchings a fait la déclaration suivante :

« Les petites communautés, ainsi que les communautés rurales et éloignées du Canada, sont essentielles à la prospérité de notre pays, qu'il s'agisse de communautés agricoles de l'Ouest, de villages de pêche sur la côte atlantique, de hameaux isolés du Nord ou d'une des nombreuses petites villes de notre magnifique pays. Notre gouvernement entend bien s'assurer que le Canada rural atteigne son plein potentiel et tire profit des nombreuses possibilités qui se présentent, et ce, malgré les défis uniques rencontrés. Nous savons aussi qu'il faut en faire plus. Notre gouvernement collabore de près avec ses partenaires des provinces et des territoires et ses partenaires autochtones pour effectuer des investissements de taille dans le Canada rural et pour s'assurer que nos programmes et politiques reflètent bien les réalités du monde rural.

« Les ministres fédérale, provinciaux et territoriaux responsables du développement économique rural, des représentants d'organisations autochtones nationales, des conférenciers experts et des praticiens de terrain ont pu faire fond sur les succès de la toute première rencontre tenue l'an passé et discuter de manière plus ciblée des enjeux qui touchent directement le milieu rural. Au terme de cette rencontre FPT, il est devenu clair pour tous que les petites communautés sont des piliers importants des économies régionales et de l'économie canadienne dans son ensemble.

« Notre équipe travaille à l'élaboration d'une vision prospective qui pourra nous aider à nous préparer collectivement à relever les défis et à profiter des possibilités qui se présentent dans le Canada rural. En raison du contexte économique en constante évolution et des enjeux suscités par des événements d'envergure mondiale, comme les changements climatiques et l'évolution rapide des technologies, il y a un fort consensus sur le fait que nous devons travailler ensemble afin de nous assurer que toutes les communautés ont ce dont elles ont besoin pour croître.

« La rencontre de cette semaine a favorisé les échanges sur les expériences vécues et les pratiques exemplaires et nous a permis d'entendre divers points de vue sur ce qui pouvait être fait pour exploiter les possibilités de développement et de revitalisation économiques dans les communautés rurales du Canada. Nous avons discuté de développement économique et de partenariats avec les Autochtones, du développement de la main-d'œuvre rurale, des possibilités en lien avec la résilience climatique, du tourisme rural et des approches à adopter pour garantir que les perspectives rurales sont prises en compte dans le processus décisionnel de tous les ordres de gouvernement. La ministre du Tourisme du Canada a participé à notre rencontre vendredi pour faire valoir l'importance du tourisme pour les communautés rurales et souligner le soutien fédéral au secteur du tourisme.

« Cette semaine, nous avons aussi souligné le premier anniversaire du lancement de notre site Web canada.ca/rural. Ce site permet aux résidents des communautés rurales et autochtones, ainsi qu'aux dirigeants et aux propriétaires d'entreprise de ces communautés, de mieux se renseigner sur les programmes, les services et les avantages qui leur sont offerts. On y trouve aussi des histoires de réussite de communautés rurales au Canada qui ont su tirer parti des programmes et services du gouvernement du Canada, notamment en obtenant un meilleur accès à des services Internet haute vitesse. À l'heure actuelle, 93,5 % des foyers canadiens sont branchés, et le gouvernement du Canada est en voie de dépasser son objectif qui est de fournir un accès à des services Internet haute vitesse à 98 % des foyers canadiens d'ici 2026 et à l'ensemble des foyers d'ici 2030.

« Lorsque les communautés rurales, éloignées et autochtones sont prospères, c'est tout le Canada qui est prospère. Je remercie toutes les personnes qui ont participé à la rencontre FPT de cette semaine, tant en personne qu'en mode virtuel. Je remercie également le gouvernement de l'Ontario, qui a participé à l'organisation de cette rencontre, ainsi que l'honorable Lisa Thompson. »

Canada.ca/rural aide les Canadiens des régions rurales à trouver les ressources et les renseignements dont ils ont besoin concernant les programmes offerts par le gouvernement du Canada .

