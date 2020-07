Déclaration de la ministre de la Culture et des Communications Nathalie Roy concernant le Musée des beaux-arts de Montréal

QUÉBEC, le 16 juill. 2020 /CNW Telbec/ - La ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, annonce qu'elle mandatera une firme indépendante pour examiner l'encadrement et la supervision de la conduite des affaires du Musée des beaux-arts de Montréal par l'équipe de direction et le conseil d'administration.

Cet exercice a pour objectif d'obtenir des recommandations sur le rôle et les responsabilités de chacun.

La ministre a pris cette décision dans la foulée des allégations entourant le congédiement de la directrice générale du Musée et après avoir demandé à deux reprises au conseil d'administration de lui soumettre le rapport du Cabinet RH qui justifierait ce congédiement, ce qui lui a été refusé.

En tant que plus important bailleur de fonds du Musée, à raison de 16 M$ par année, le gouvernement du Québec se considère en droit de poser des questions et d'obtenir des réponses sur la gestion et la gouvernance du Musée et de son conseil d'administration.

D'ici à la livraison du rapport de la firme indépendante, la ministre ne fera pas d'autres commentaires.

SOURCE Cabinet de la ministre de la Culture et des Communications

