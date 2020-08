OTTAWA, ON, le 9 août 2020 /CNW/ - L'honorable Carolyn Bennett, ministre des Relations Couronne-Autochtones, l'honorable Marc Miller, ministre des Services aux Autochtones, l'honorable Daniel Vandal, ministre des Affaires du Nord, et l'honorable Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien, ont publié la déclaration suivante pour souligner la Journée internationale des peuples autochtones :

« Aujourd'hui marque la Journée internationale des peuples autochtones. On célèbre cette journée partout dans le monde afin d'inviter les gens à réfléchir à la protection et à la promotion des droits des Autochtones et à les appuyer.

En partenariat avec les Premières Nations, les Inuit et les Métis, le Canada travaille à affirmer leurs droits et à appuyer leur vision de l'autodétermination. Les tables de discussion sur la reconnaissance des droits des Autochtones font des progrès importants à mesure que les collectivités définissent leurs priorités et affirment leur compétence. Cette année, nous collaborons également à l'élaboration conjointe de la loi qui mettra en œuvre la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones.

Nous poursuivrons notre travail en partenariat avec les peuples autochtones pour défaire les systèmes de gouvernance et d'administration imposés par le gouvernement fédéral et privilégier la conception et la prestation des programmes et des services par les Autochtones. Les peuples autochtones ne ménagent aucun effort pour rebâtir et reconstituer leurs nations, faire progresser l'autodétermination et, pour les Premières Nations, faciliter la transition de la Loi sur les Indiens vers l'autonomie gouvernementale.

Le Canada donne suite à la vision commune qui consiste à appuyer les peuples autochtones et à leur donner les moyens d'améliorer les conditions socioéconomiques de leurs collectivités grâce à l'exercice de leur compétence et de leur contrôle sur la conception et la prestation des services.

Cette année, le thème de la Journée internationale des peuples autochtones est la COVID-19 et la résilience des peuples autochtones. Nous continuons à tirer des enseignements des méthodes innovantes employées par les peuples autochtones durant cette pandémie qui témoignent de leur résilience et de leur force. Les collectivités ont joué un rôle de premier plan dans la conception et la mise en œuvre de mesures d'intervention très efficaces qui répondent aux circonstances et aux besoins distincts de leurs collectivités et qui sont ancrées dans leur culture, leur langue et leurs traditions.

Nous savons que partout dans le monde et au Canada, les peuples autochtones font face à des défis causés par la colonisation. La COVID-19 a mis davantage en lumière les inégalités et les problèmes systémiques qui doivent être réglés. Nous reconnaissons que les peuples autochtones du Canada sont victimes de racisme et de discrimination systémiques. Le gouvernement du Canada est déterminé à s'attaquer à ces problèmes afin que tous les Canadiens puissent vivre dans la dignité et se sentir en sécurité dans leur collectivité.

Aujourd'hui, nous avons l'occasion de réitérer notre engagement à faire progresser la réconciliation et à établir avec les Premières Nations, les Inuit et les Métis une relation renouvelée fondée sur l'affirmation des droits, le respect, la coopération et le partenariat. Nous vous souhaitons à tous une Journée internationale des peuples autochtones mémorable. »

Pour recevoir cette déclaration en langue mohawk, en cri, en michif et en inuktitut,

veuillez nous contacter à : [email protected]

SOURCE Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada (RCAANC)

