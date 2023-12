DUBAI, Émirats arabes unis, 12 décembre 2023 /CNW/ - Les Ambassadeurs mondiaux de la jeunesse de l'Alliance mondiale des universités sur le climat (GAUC) ont émis une déclaration aujourd'hui lors de la Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques (COP28) de 2023, exhortant les dirigeants mondiaux à s'unir et à prendre des mesures pour assurer un avenir prospère, carboneutre et résilient.

Représentants de la GAUC à la conférence de presse. De gauche à droite : XIE Zongxu, BAO Rong, Alice HO, Stephen Davison, LI Zheng, ZHENG Yuhan, Rounok Jahan Khan, XIAO Zhihan, Camila Bertranou. (PRNewsfoto/Global Alliance of Universities on Climate)

« Les jeunes sont l'épine dorsale de l'avenir carboneutre, a déclaré le professeur LI Zheng, secrétaire général de la GAUC. Afin de faciliter leur passage de l'apprentissage des connaissances climatiques à la mise en œuvre de l'action climatique, la GAUC a lancé la campagne « Climate x ». Nous sommes fiers de voir leur croissance et leurs réalisations dans le cadre de la campagne et nous aimerions continuer à travailler avec les multiples intervenants mondiaux pour les préparer à jouer leur rôle historique de futurs leaders dans la lutte contre les changements climatiques. »

Cette déclaration marque le point culminant du parcours de la délégation de jeunes de la GAUC à la COP28, le projet phare de la campagne « Climate x » au niveau international. Depuis le début de la COP28, la délégation de la GAUC, composée de 22 délégués de 10 pays, a organisé un pavillon de la GAUC dans la zone bleue de la COP28, a dirigé une journée de la GAUC dans la zone bleue le 3 décembre, a organisé plus de 100 événements parallèles et y a pris la parole, et a participé activement à environ 500 négociations, événements parallèles et partenariats externes.

Alice HO, cheffe de la jeunesse de la GAUC et leader de la délégation de la GAUC, a déclaré ceci : « Avec le soutien indéfectible des partenaires mondiaux, nous sommes honorés d'avoir été témoins du processus de gouvernance climatique mondiale et d'y avoir contribué. Nous attendons avec impatience la clôture de la COP28 et nous sommes bien placés pour renforcer la coopération dirigée par les jeunes et les actions de collaboration en vue d'un avenir carboneutre. »

La campagne « Climate x » comprend également un programme de formation au leadership « Climate x », dans le cadre duquel les leaders émergents de la délégation de jeunes ont été sélectionnés et certifiés comme 2e cohorte d'Ambassadeurs mondiaux de la jeunesse de la GAUC. Lancé en juin, le programme de formation a accueilli environ 1 000 étudiants de près de 400 universités dans 78 pays et régions, dont plus de 80 % sont originaires des pays du Sud. Des experts des universités membres de la GAUC et de ses partenaires ont présenté une cinquantaine de conférences et d'ateliers en ligne.

Pour transmettre les actions climatiques de la jeune génération et contribuer au succès de la COP28, les étudiants doivent organiser trois événements dans leurs communautés locales, dont le troisième sera organisé pendant la Semaine mondiale de la jeunesse sur le climat. Proposé par la GAUC à la CCNUCC en février 2022, ce mécanisme international est prévu une semaine avant chaque COP. À l'ouverture de la COP28, 300 événements dirigés par des étudiants avaient été organisés, mobilisant près de 30 000 personnes dans le monde entier. »

« Le programme de formation nous a permis d'approfondir nos connaissances sur le changement climatique, surtout dans une perspective synergique, a déclaré Rounok Jahan Khan, un jeune délégué du Bangladesh. Ces idées m'ont permis de m'engager plus profondément dans la COP28. Notre parcours collectif vers la durabilité n'est pas seulement une histoire, c'est une épopée qui se déroule. »

En plus des étudiants du programme de formation, la GAUC a également invité les membres d'Ambassadeurs mondiaux de la jeunesse de la GAUC 2022 à se joindre à la délégation à titre de jeunes mentors. « Notre délégation de jeunes de la COP28 se concentre sur divers problèmes climatiques, comme les négociations essentielles sur le bilan mondial, l'objectif mondial sur l'adaptation, les pertes et les dommages, les gaz à effet de serre (méthane et autres gaz) et le financement à long terme de la lutte contre les changements climatiques », a déclaré BAO Rong, jeune mentor de la délégation et diplômé de l'Université Yale.

XIE Zongxu, jeune mentor de la délégation et candidat au doctorat de l'Université de Tsinghua, a souligné l'importance de la collaboration mondiale dans la lutte contre les changements climatiques. « En tant que jeune mentor de la délégation, je suis inspiré par la passion et le dévouement des leaders émergents de l'équipe. Ensemble, nous travaillons à la réalisation d'objectifs communs, à savoir un avenir carboneutre et le renforcement de la résilience face aux répercussions sur le climat. La diversité des perspectives et de l'expertise au sein de notre délégation nous permet de contribuer à une approche globale de l'action climatique. »

