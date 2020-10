Alors que les Canadiens le connaissaient comme le quatrième vice-premier ministre du Canada et comme un ministre de longue date du cabinet fédéral, pour ses amis et ses collègues, il était simplement "Maz". Cependant, il était avant tout un mari, un père, un grand-père et un arrière-grand-père aimant, un héritage qu'il partageait avec sa compagne de vie, sa femme Lorraine.

Don était un père de famille compatissant et inébranlable, né à Viking, en Alberta. Il a consacré sa vie à ses proches et au service public. Il nous manquera beaucoup.

Compte tenu des circonstances de la COVID-19, une cérémonie privée sera organisée pour honorer la vie de Don. Un hommage public sera organisé lorsque les circonstances le permettront.

La famille demande que son intimité soit respectée pendant cette période.

Donald Frank Mazankowski (27 juillet 1935 - 28 octobre 2020)

Le très honorable Donald Frank Mazankowski est né à Viking, en Alberta, d'immigrants américains d'origine polonaise. Don était un mari aimant pour Lorraine, et un père pour Greg, Roger et Don. Ensemble, Lorraine et Don sont de fiers parents, grands-parents et arrière-grands-parents.

Don a passé ses premières années à Innisfree, en Alberta, à travailler dans l'agriculture et à construire une concession automobile. En 1960, il a déménagé à Vegreville, Alberta, pour ouvrir une concession automobile avec son frère, mais sa carrière a pris une autre direction. L'intérêt de Don pour la politique a commencé après sa rencontre avec le Premier ministre John Diefenbaker lors d'une tournée de conférences à Vegreville. Inspiré à jouer un rôle significatif dans la contribution de l'Ouest canadien à la nation, Don s'est impliqué dans la politique locale.

Lors des élections fédérales de 1968, Don a été élu à la Chambre des communes en tant que député de la circonscription de Vegreville (Alberta), qu'il a servie pendant 25 ans.

Lorsque le premier ministre Joe Clark a été élu en 1979, Don a été ministre des transports, où il a remanié la Loi sur les transports nationaux afin de réduire les charges réglementaires pesant sur les entreprises.

Après l'élection du Parti progressiste-conservateur en 1984, Don a de nouveau été ministre des transports sous le Premier ministre Brian Mulroney et a ensuite occupé différents postes au sein du cabinet, notamment celui de leader parlementaire de 1986 à 1988 et, plus tard, celui de ministre des finances du Canada de 1991 à 1993.

En 1986, il a été nommé quatrième vice-premier ministre du Canada, un rôle qu'il a occupé jusqu'à sa retraite en 1993. Le 18 juin 1993, il a reçu le titre de "très honorable", un honneur unique et approprié pour une personne qui a tant donné à son pays.

Surnommé le "ministre de tout" par les journalistes, Don a été responsable d'un large éventail de dossiers politiques clés au cours de sa carrière politique. Il a été un ardent défenseur de l'Accord de libre-échange entre le Canada et les États-Unis et de l'Accord de libre-échange nord-américain, et a participé à l'élaboration du Programme de diversification de l'économie de l'Ouest et de la Loi sur la protection du revenu agricole.

En tant que partisan de l'éducation post-secondaire, il a créé en 1985 la Don Mazankowski Scholarship Foundation, qui a depuis distribué des millions de dollars à la jeunesse canadienne.

Après s'être retiré de la politique, Don est retourné dans le secteur privé, siégeant à de nombreux conseils d'administration dont ceux de Shaw Communications Inc, d'ATCO Ltd, de Power Corporation du Canada et de Weyerhauser Co. Il a également été consultant pour Gowling WLG et siégeait au conseil des gouverneurs et au conseil consultatif des entreprises de l'Université de l'Alberta ; il est également président du Canadian Genetic Diseases Network et président du Institute of Health Economics. En 2001, Don a réalisé un examen du système de santé de l'Alberta et a présenté ses conclusions et recommandations dans le rapport Mazankowski en tant que président du Conseil consultatif spécial du premier ministre sur la santé, pendant le mandat de Ralph Klein.

L'intérêt de Don pour la santé a culminé avec l'ouverture, en 2008, du Mazankowski Alberta Heart Institute, qui fait partie de l'hôpital de l'Université de l'Alberta et dont le budget s'élève à 217 millions de dollars.

Don a été nommé Officier de l'Ordre du Canada en 2000 et Compagnon en 2013. Il a également reçu un doctorat honorifique en ingénierie de l'Université technique de Nouvelle-Écosse et un doctorat honorifique en droit de l'Université de l'Alberta.

En 2003, il a été intronisé dans l'Ordre d'excellence de l'Alberta en tant que leader de la politique canadienne et albertaine.

