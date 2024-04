Déclaration de la famille du constitutionnaliste et ancien ministre Benoît Pelletier, suite à son décès le 30 mars 2024

GATINEAU, QC, le 1er avril 2024 /CNW/ - C'est le cœur rempli d'un immense chagrin que la famille annonce le décès de Benoît Pelletier, survenu le 30 mars 2024, au Mexique.

Benoît Pelletier se marie avec Danièle Goulet en 1990, sa grande complice avec qui il forme un couple heureux. Ensemble, ils ont quatre enfants, Florence, Françoise, Jean-Christophe et Mathilde.

Au-delà de ses accomplissements professionnels extraordinaires, Benoît Pelletier est surtout un mari attentionné, un père de famille dévoué, drôle, généreux et à l'écoute et un grand amoureux du Québec et de la langue française. Il ne manque d'ailleurs aucune occasion de communiquer cet amour de sa patrie à ses enfants et sa famille. Amateur de randonnée et de culture, il aime voyager à travers le monde savourant les grands et petits bonheurs de la vie. Sa famille en garde des souvenirs merveilleux.

Élu député de Chapleau en 1998, il occupe diverses fonctions ministérielles au sein du Parti libéral du Québec, dont celles de ministre des Affaires intergouvernementales, des Affaires autochtones, de la Francophonie canadienne, de la Réforme des institutions démocratiques et de l'Accès à l'information. Il a consacré sa vie à servir le Québec et le Canada avec dévouement, force et passion. Sa brillante carrière d'avocat, de politicien, de professeur à l'Université d'Ottawa et de juriste en témoigne.

Détenteur de deux doctorats en droit, il est, entre autres, membre de l'Ordre du Canada, Officier de l'Ordre national du Québec et Grand citoyen de l'Ordre de Gatineau. Il a aussi reçu plusieurs prix et médailles, dont la médaille d'honneur de l'Assemblée nationale du Québec et la médaille du Barreau du Québec. En 1998, l'Université d'Ottawa lui décerne le Prix d'excellence en enseignement et en 2022 le titre de professeur éminent.

Benoît a toujours défendu un fédéralisme évoluant dans le respect des deux paliers de gouvernements et participé aux débats sur le rôle du Québec au sein du Canada et à l'international. Sa disparition laisse un vide immense dans la communauté politique et médiatique du Québec.

Survivant de la Covid-19 qui l'a frappé sans merci en 2021, il continuera d'inspirer par son optimisme, sa ténacité hors norme, son sens du devoir, et par la richesse de son esprit brillant et créatif.

Les familles Pelletier et Goulet ainsi que tous ses proches sont profondément attristés par la perte inestimable de Benoit Pelletier. Ils sont privilégiés d'avoir partagé sa vie.

La famille sollicite le respect de leur intimité pendant cette période de deuil et s'abstiendra de répondre aux questions des journalistes.

