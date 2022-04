Déclaration de la députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré - Émilie Foster se retirera de la vie politique après plus de 10 ans d'engagement public

BEAUPRÉ, QC, le 20 avril 2022 /CNW Telbec/ - J'annonce aujourd'hui que je ne serai pas candidate à la prochaine élection générale. J'ai consacré les 11 dernières années de ma vie à la politique. En effet, à l'exception d'un intermède d'une année où j'ai terminé mon doctorat et effectué quelques autres contrats professionnels, mon don à la vie politique a été constant depuis l'automne 2011 où j'ai joint la belle aventure d'un parti naissant, la Coalition Avenir Québec.

Je me suis impliquée dans les réunions régionales à Québec. J'ai été attachée de presse lors de la campagne électorale de 2012. J'ai dirigé un exécutif de circonscription et j'ai été membre de la commission politique nationale pendant plusieurs années. J'ai été vice-présidente du parti pendant deux ans. J'ai été candidate dans Jean-Lesage aux élections générales de 2014 et j'ai été conseillère politique à l'Assemblée nationale au cabinet de François Legault pendant près de trois ans, jusqu'en 2017.

Dans les quatre dernières années, j'ai eu l'immense privilège de représenter les citoyennes et citoyens de Charlevoix, de la Côte-de-Beaupré et de l'Île d'Orléans en tant que députée. Un honneur que je vis quotidiennement comme un cadeau depuis 2018 et que je vivrai pleinement jusqu'au dernier jour du mandat.

Depuis 2011, je me suis impliquée en politique pour améliorer le bien-être des gens et faire avancer le Québec. Mon expérience a été riche et diversifiée. J'ai vécu des moments forts en émotions, j'ai rencontré des gens extraordinaires et exceptionnels. J'ai tissé des amitiés profondes.

La vie politique est passionnante et gratifiante, mais aussi exigeante; on y laisse un peu de soi-même. Aujourd'hui, je ressens le besoin de me concentrer sur d'autres projets et défis.

Après l'élection, je prendrai d'abord une pause. Par la suite, j'aimerais revenir à mes racines. Je détiens une maîtrise en science politique et un doctorat en communication politique. Mes recherches doctorales portaient sur le malaise démocratique et la communication politique. La désaffection envers la démocratie et les phénomènes entourant la désinformation sont des enjeux de taille pour nos sociétés contemporaines. J'aimerais éventuellement me consacrer à l'enseignement et à la recherche afin de transmettre et mettre à profit la riche expérience que j'ai acquise dans les dix dernières années en politique.

Dans la circonscription, je suis fière du bilan de notre gouvernement. J'ai mis tout mon cœur pour développer la région et représenter dignement les citoyennes et citoyens. Un peu plus de 400 millions $ ont été investis dans la région dans une foule de projets structurants et de grands dossiers ont été réglés. Citons notamment la sauvegarde du Casino de Charlevoix, l'agrandissement de l'Hôpital de La Malbaie, l'étude d'opportunité pour la traverse à l'année à Saint-Siméon, un TACO (scan) à l'Hôpital de Baie-St-Paul et un Espace bleu à Baie-St-Paul, le quai de Sainte-Anne de Beaupré, ainsi que l'agrandissement du Parc maritime de St-Laurent et l'assouplissement du plan patrimonial à l'Île d'Orléans.

Je remercie mon équipe pour leur dévouement et le travail exceptionnel qu'ils effectuent pour la population de la circonscription. J'appuierai la personne qui sera désignée candidat(e) dans la circonscription à la suite de l'annonce de mon départ.

En terminant, je remercie sincèrement le premier ministre, François Legault, un homme exceptionnel qui a cru en moi. Sa ténacité, son désir de changer le Québec et sa rigueur ont été et continuent d'être une source d'inspiration pour moi. Faire avancer le Québec à ses côtés aura été un grand honneur.

Chères citoyennes et citoyens de Charlevoix, de la Côte-de-Beaupré et de l'Île d'Orléans, chères actrices et chers acteurs de la circonscription, vous m'avez fait vivre de magnifiques moments au cours des quatre dernières années. Merci de la confiance que vous m'avez témoignée. Vous servir a été le plus grand privilège.

Le premier ministre, François Legault, a tenu à remercier chaleureusement Émilie Foster de son engagement politique. « Émilie a commencé son implication à la Coalition Avenir Québec comme militante de la première heure pour ensuite travailler comme conseillère politique. J'ai eu le bonheur de travailler avec durant les quatre dernières années à faire avancer les dossiers des citoyens de sa circonscription. Elle a grandement contribué aux dossiers d'éducation et d'enseignement supérieur au sein du gouvernement. Merci Émilie pour ces 10 dernières années, bonne chance pour la suite! »

