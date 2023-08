OTTAWA, ON, le 15 août 2023 /CNW/ - Deux ans après que le pouvoir a changé de mains en Afghanistan, la crise humanitaire est généralisée et le besoin du soutien international est criant. L'accès difficile aux soins de santé, à la nourriture, à l'eau, à des services d'assainissement et à l'éducation et d'autres besoins sociaux et économiques non comblés continuent de mettre à rude épreuve la population afghane. Une fois de plus, les organisations canadiennes ont à cœur de soutenir les parties prenantes locales qui travaillent sans relâche pour répondre à ces besoins.

La coalition se réjouit de l'adoption récente du projet de loi C-41 par le gouvernement du Canada. À la suite de cette avancée formidable, des efforts sont en cours pour relancer le travail essentiel d'assistance à la population afghane. Au moment où nous nous concentrons de nouveau sur le déploiement de nos opérations, nous gardons l'espoir que cette loi constitue la première étape d'un engagement continu et de nouveaux progrès entre le gouvernement et les organisations afin que des obstacles réglementaires ou bureaucratiques inutiles n'empêchent jamais plus l'aide humanitaire d'atteindre les personnes dans le besoin, quel que soit l'endroit où elles vivent. De plus, nous souhaitons que cette initiative permette de faire progresser l'interprétation des autres lois pertinentes et des pratiques exemplaires qui englobent un large éventail d'activités humanitaires.

La coalition Aide à l'Afghanistan souhaite remercier l'ensemble des Canadiennes et des Canadiens qui ont soutenu la cause en communiquant avec leurs élus pour persuader le gouvernement du Canada d'enlever des obstacles nuisant au travail des organisations humanitaires canadiennes. La coalition Aide à l'Afghanistan continuera de surveiller les effets du projet de loi C-41, de militer pour défendre les droits des personnes vivant en Afghanistan et dans d'autres environnements complexes et de tenter de répondre aux besoins humanitaires en collaboration avec nos collègues et nos partenaires locaux.

En vue de soutenir les actions essentielles menées en Afghanistan, notamment la prestation d'une aide humanitaire à la population afghane, veuillez consulter les sites Web des organisations énumérées ci-dessous.

Croix-Rouge canadienne

Vision mondiale Canada

Islamic Relief Canada

Canadian Women for Women in Afghanistan

Save the Children Canada

Coopération Canada

Banque canadienne de grains

Presbyterian World Service & Development

Coalition humanitaire

Développement et Paix -- Caritas Canada

Partenariat canadien pour la santé des femmes et des enfants (CanSFE)

CARE Canada

Plan International Canada

SOURCE Islamic Relief Canada

Renseignements: [email protected]