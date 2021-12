DÉCLARATION DE LA CHEFFE DE L'OPPOSITION OFFICIELLE, MME DOMINIQUE ANGLADE : « UN CONSTAT D'ÉCHEC »

MONTRÉAL, le 30 déc. 2021 /CNW Telbec/ - « La situation pandémique actuelle est préoccupante. Avec l'annonce de plus de 14 000 cas supplémentaires aujourd'hui et une hausse constante des hospitalisations, nous devons tous faire notre part. La majorité des Québécois.es ont fait preuve de responsabilité en respectant les mesures sanitaires et en se faisant vacciner rapidement. Nous devons une fois de plus suivre l'ensemble des mesures transmises par la santé publique. Nous vous invitons une fois de plus à être solidaires dans ces temps difficiles.

« Toutefois, nous ne pouvons qu'être sidérés devant la gestion chaotique de François Legault et Christian Dubé face à cette 5e vague qui était pourtant prévisible. Tout ce que François Legault a annoncé aujourd'hui, c'est que les Québécois.es devraient faire des efforts supplémentaires, mais que le gouvernement ne remplit pas sa part du contrat.

« Pendant ce temps, François Legault n'a pas annoncé de mesures supplémentaires pour diminuer le temps d'attente pour nous faire tester? Il n'a rien annoncé pour favoriser l'accès aux tests rapides? Pourquoi ne rien avoir annoncé pour le déploiement des systèmes de filtration HEPA dans les écoles du Québec. Ou encore rien pour les personnes non vaccinées.

« Ce soir, les mesures annoncées par François Legault sont un constat d'échec de sa gestion de la pandémie et la preuve qu'il a perdu le contrôle.

« Vivre avec le virus c'est aussi apprendre à gérer la pandémie. »

