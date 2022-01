DÉCLARATION DE LA CHEFFE DE L'OPPOSITION OFFICIELLE, MME DOMINIQUE ANGLADE : « UN BATEAU SANS GOUVERNAIL NI BOUSSOLE »

MONTRÉAL, le 5 janv. 2022 /CNW Telbec/ - « On juge un leader à sa capacité d'influencer et de fédérer autour de lui les gens pour atteindre un but commun.

« Notre but depuis près de deux ans, c'est de passer à travers la pandémie de la COVID-19 et de finir par apprendre à vivre avec ses variants.

« On pensait être arrivé à contrôler le tout. La grande majorité des Québécois ont rempli leur part du contrat par la vaccination et en respectant les mesures du gouvernement.

« Depuis quelques semaines maintenant, le gouvernement a abdiqué ses responsabilités. Il a baissé la garde et la 5e vague nous a frappés de plein fouet.

La stratégie de dépistage ne fonctionne plus,

l'effort de vaccination est en retard,

les écoles sont mal préparées à recevoir les élèves,

les services de garde ont vu leurs directives changer 3 fois en l'espace de quelques heures.

« Bref, on se croirait de retour au début de la crise sanitaire.

« Comment peut-on demander aux citoyens de suivre des règles si elles changent constamment, non pas pour des raisons logiques ou scientifiques, mais plutôt parce qu'elles sont basées sur l'intuition politique ou la pression populaire?

« On a l'impression d'être sur un bateau sans gouvernail et sans boussole. Je demande à François Legault de reprendre le contrôle de la gestion de la pandémie. Je lui demande également de consolider la profondeur scientifique et médicale dans la cellule de crise en ajoutant de nouveaux joueurs indépendants. Les compétences scientifiques doivent désormais prévaloir sur les essais-erreurs sur fond de stratégie politique. »

