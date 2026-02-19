OTTAWA, ON, le 19 févr. 2026 /CNW/ - La période de production des déclarations de revenus commence officiellement la semaine prochaine. Pour de nombreux contribuables, c'est peut-être le seul moment de l'année où ils interagissent avec l'Agence du revenu du Canada (ARC). Il est donc important que l'ARC réponde aux demandes de renseignements en temps opportun afin de s'assurer qu'elle répond aux attentes des contribuables.

Mais cette période semble différente. En septembre dernier, après une longue période d'examen du public et de critiques à l'égard des centres de contact de l'ARC, l'honorable François-Philippe Champagne, ministre des Finances et du Revenu national, et l'honorable Wayne Long, secrétaire d'État (Agence du revenu du Canada et institutions financières), ont demandé à l'ARC de mettre en œuvre un plan d'amélioration des services de 100 jours. Jusqu'à la fin du plan en décembre, l'ARC produisait un rapport hebdomadaire sur sa page Web sur le plan d'amélioration des services de 100 jours sur ses progrès liés à quatre piliers : accroître sa capacité à répondre aux appels, élargir les options libre-service offertes en ligne, s'attaquer aux causes profondes des problèmes de service et accélérer la modernisation des services.

Grâce aux initiatives qu'elle a entreprises, l'ARC a traité de nombreuses demandes de contribuables l'automne dernier et gère actuellement le volume d'appels dans ses centres de contact. Cependant, il demeure incertain comment les améliorations apportées par l'ARC lui permettront d'obtenir de meilleurs résultats durant cette période de production des déclarations de revenus comparativement à l'an dernier. Les semaines à venir seront le vrai test.

J'ai été heureux de constater que l'ARC a maintenu la pratique de rendre compte de ses progrès du plan de 100 jours en lançant sa page Web Amélioration continue des services. L'ARC utilise cette page pour accroître la transparence en détaillant les mesures qu'elle prend pour améliorer le service, en communiquant certains résultats et en annonçant de nouvelles offres de services. Notre Bureau continuera de surveiller ces améliorations et, si nous cernons d'autres possibilités, nous demanderons à l'ARC de les poursuivre.

Cela dit, il est important que l'ARC évite d'introduire involontairement de nouveaux enjeux de service au fur et à mesure qu'elle continue d'apporter des améliorations. L'ARC a commencé à inviter les utilisateurs de comptes CRA à ajouter une option d'authentification multifacteur (AMF) de rechange afin d'améliorer la sécurité et d'empêcher les contribuables d'avoir à appeler s'ils ne peuvent pas utiliser leur option principale d'AMF. Bien qu'il ne soit pas obligatoire d'ajouter l'option de rechange pour cette période de production des déclarations de revenus, les contribuables pourraient tout de même rencontrer des difficultés s'ils choisissent d'en ajouter. Nous avons envoyé une demande à l'ARC avec des suggestions sur la manière dont elle peut faciliter la mise en œuvre pour les contribuables.

La période de production des déclarations de revenus peut être stressante pour de nombreux Canadiens et Canadiennes. Dans l'ensemble, nous avons hâte de voir comment le travail de l'ARC au cours des derniers mois aura une influence sur l'expérience de service du public pendant cette période de production des déclarations de revenus.

Me François Boileau, ombudsman des contribuables

Renseignements généraux

L'ombudsman des contribuables travaille indépendamment de l'ARC. Les Canadiens et Canadiennes peuvent soumettre des plaintes au Bureau s'ils ou elles estiment ne pas recevoir un service approprié de l'ARC et son Programme de rétroaction liée au service. Notre objectif principal est d'améliorer le service que l'ARC offre aux contribuables et aux bénéficiaires de prestations en examinant les plaintes individuelles liées au service, ainsi que les enjeux liés au service qui touchent plus d'une personne ou un segment de la population.

L'ombudsman des contribuables aide, conseille et informe le ministre des Finances et du Revenu national au sujet des questions liées au service offert par l'ARC. L'ombudsman s'assure, en particulier, que l'ARC respecte huit des droits en matière de service décrits dans la Charte des droits du contribuable.

SOURCE Office of the Taxpayers' Ombudsperson

Relations avec les médias: Bureau de l'ombudsman des contribuables / Gouvernement du Canada, [email protected]