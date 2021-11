OTTAWA, ON, le 19 nov. 2021 /CNW/ - L'honorable Harry S. LaForme et l'honorable Juanita Westmoreland-Traoré ont fait aujourd'hui la déclaration suivante dans le cadre de la présentation de leur rapport au ministre de la Justice contenant des recommandations sur la création d'une commission indépendante d'examen des affaires pénales :

In his Zippo lighter he sees the killer's face

Maybe it's someone standing in a killer's place

Twenty years for nothing, well, that's nothing new

Besides, no one's interested in something you didn't do - (texte tiré de la chanson Wheat Kings, The Tragically Hip)

« David Milgaard a été libéré de prison en avril 1992, six mois avant que The Tragically Hip ne sorte son album Fully Completely, qui inclut la chanson Wheat Kings, et près de 23 ans après que M. Milgaard soit allé en prison pour un crime qu'il n'a pas commis.

« En mars de cette année, l'honorable David Lametti, ministre de la Justice et procureur général du Canada, a annoncé nous avoir nommés pour mener des consultations publiques sur la création d'une commission indépendante d'examen des affaires pénales.

« Nous sommes heureux d'annoncer qu'après la réception de 45 mémoires et la tenue de 45 tables rondes où plus de 200 participants se sont exprimés, les consultations ont pris fin et nous avons remis notre rapport au ministre.

« Nous avons amorcé les consultations en juin, en compagnie d'un groupe de personnes injustement déclarées coupables, dont David Milgaard, car nous jugions important d'entendre d'abord ce que celles-ci avaient à dire au sujet de leur expérience directe au sein du système de justice pénale canadien. Bien que nous ayons ressenti une énorme tristesse en entendant ce que ces personnes ont vécu, nous avons aussi été extrêmement touchés par leur générosité envers nous et leur dévouement à vouloir empêcher que d'autres subissent le même sort. Nous leur sommes profondément reconnaissants de chacune de leurs contributions et estimons que le pays leur est redevable.

« Nous sommes aussi reconnaissants envers toutes les personnes qui ont participé aux consultations, au Canada comme à l'étranger.

« Enfin, nous souhaitons remercier le ministre Lametti et le premier ministre Justin Trudeau d'avoir eu le courage de faire ce premier pas, fort nécessaire, en vue de prévenir ces tragiques erreurs judiciaires et, si nécessaire, de les corriger. Le Canada peut et doit faire mieux. Comme nous l'a répété à de multiples reprises Innocence Canada : Personne n'est à l'abri. »

SOURCE Consultations sur l'examen des affaires pénales

Renseignements: les médias peuvent communiquer avec : Relations avec les médias, Ministère de la Justice Canada, 613-957-4207, [email protected]

Liens connexes

https://can-ccrc-consult.ca/