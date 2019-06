Déclaration de l'honorable David Lametti sur l'engagement du premier ministre à présenter des excuses aux Italo-Canadiens

TORONTO, le 14 juin 2019 /CNW/ - L'honorable David Lametti, député de LaSalle-Émard-Verdun et ministre de la Justice et procureur général du Canada, a fait aujourd'hui la déclaration suivante :

« Ce soir, à Toronto, le premier ministre s'est engagé à présenter des excuses aux Italo-Canadiens qui ont été internés pendant la Seconde Guerre mondiale.

En tant que fier Canadien d'origine italienne et premier Italo-Canadien à occuper les fonctions de ministre de la Justice et procureur général du Canada, je suis heureux que Justin Trudeau se soit engagé ainsi; c'est une reconnaissance que cette communauté réclamait depuis des décennies.

Pendant la Seconde Guerre mondiale, des centaines d'Italo-Canadiens ont été rassemblés et envoyés dans des camps de prisonniers de guerre partout au pays. Leur patriotisme a été remis en question et leurs vies ont été bouleversées. Dans certains cas, des personnes ont été enlevées de chez elles sans explication, laissant des familles sans soutien, des enfants sans père. Les cicatrices de ces expériences ont été ressenties au fil des générations.

C'est une question qui revêt une grande importance pour moi et pour d'autres députés. Je tiens à remercier tous mes collègues de descendance italo-canadienne, et en particulier Marco Mendicino, député d'Eglinton-Lawrence, Francesco Sorbara, député de Vaughan-Woodbridge, et Angelo Iacono, député d'Alfred-Pellan, de leur leadership et de leur appui dans ce dossier important.

L'annonce faite par le premier ministre ce soir est la première étape pour mettre fin à ce sombre chapitre de l'histoire de notre pays. Je tiens à remercier Justin Trudeau d'avoir fait ce qui s'imposait. Le Canada ne s'en portera que mieux. »

SOURCE Bureau du Ministre de la Justice

Renseignements: Les médias peuvent s'adresser à : Rachel Rappaport, Attachée de presse, Bureau du ministre de la Justice, 613-790-2087