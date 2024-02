SHANGHAI, 6 février 2024 /CNW/ -- Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc. China (ci-après dénommée « AMEC ») a par les présentes remarqué que le 31 janvier 2024 (heure des États-Unis, comme ci-dessous), le département de la Défense des États-Unis (DOD) a ajouté AMEC à la liste des sociétés militaires chinoises conformément à l'article 1260H de la National Defense Authorization Act pour l'exercice 2021.

AMEC a toujours exercé ses activités de manière légale et conforme aux lois et règlements nationaux et internationaux régissant ses activités. En même temps, AMEC n'a aucun lien avec le domaine militaire ni aucun investissement militaire, pas plus qu'elle n'offre des produits et des services aux utilisateurs finaux militaires. Tous les produits et services d'AMEC sont utilisés à des fins civiles ou commerciales. L'inclusion d'AMEC dans la liste des sociétés militaires chinoises par le département de la Défense est tout à fait irrationnelle, ce qui est contraire aux faits objectifs et au manque de preuves.

La liste des sociétés militaires chinoises ne comporte aucune sanction spécifique et n'aura aucune incidence importante sur les activités d'AMEC. Les activités de production, d'importation et d'exportation de produits et de composantes actuelles d'AMEC, le soutien à la clientèle et d'autres activités commerciales sont tous normaux, et AMEC continuera d'offrir à ses clients des produits de calibre mondial et des services de première classe.

Le 14 janvier 2021, le DOD a inscrit AMEC sur la liste des « sociétés militaires chinoises communistes ». Sur la foi des communications efficaces d'AMEC et de preuves substantielles, le DOD a retiré AMEC de la liste susmentionnée le 3 juin 2021. Cette fois-ci, AMEC prendra des mesures efficaces pour prouver qu'elle n'est pas une entreprise liée au domaine militaire afin de protéger les intérêts d'AMEC, de ses partenaires et de ses actionnaires.

À propos d'AMEC

AMEC est le principal fournisseur chinois de technologies de procédés, d'outils et d'expertise qui aident les fabricants mondiaux de semi-conducteurs et produits DEL à atteindre leurs objectifs d'innovation, de production et de profit. Les outils technologiques de l'entreprise permettent aux fabricants de puces de fabriquer des appareils pour diverses applications à des nœuds, tandis que ses systèmes MOCVD sont en tête du marché pour la production de masse à DEL bleu. Plus de 3 000 stations de traitement AMEC, comprenant les deux gammes de produits, ont été installées auprès de clients chefs de file de la fabrication en Asie et en Europe. AMEC a son siège social à Shanghai, avec des activités à Nanchang et à Xiamen, et des filiales régionales à Taïwan, à Singapour, au Japon, en Corée du Sud et aux États-Unis.

