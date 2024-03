DÉCLARATION DE L'ASSOCIATION DES SOINS À DOMICILE DU QUÉBEC AU BUDGET DU QUÉBEC

Intensifier l'offre de services de soutien à domicile, ensemble

MONTRÉAL, le 12 mars 2024 /CNW/ - L'Association des soins à domicile du Québec (ASDQ) se réjouit des investissements annoncés aujourd'hui pour rehausser les soins à domicile.

« Malgré la volonté gouvernementale de préserver l'autonomie et de favoriser le maintien à domicile, les entreprises de soins à domicile peuvent témoigner des besoins énormes sur le terrain. Les investissements annoncés dans le cadre du Budget nous réjouissent, et ce, autant pour les personnes aidées que leurs proches. Actuellement, nous sommes trop souvent confrontés à la détresse des proches aidants en raison des délais d'attente trop importants pour obtenir des soins à domicile », a déclaré la porte-parole de l'ASDQ, Mme Alison Green. Selon elle, pour répondre à la demande croissante, tous les acteurs gouvernementaux, ainsi que ceux du réseau de santé public, du secteur communautaire et privé doivent se mobiliser, et ce, sans tarder.

L'Association propose d'ailleurs de créer un forum avec l'ensemble des organisations impliquées dans le soutien à domicile afin de trouver des solutions visant à réduire le délai d'attente pour le premier service. « En date d'aujourd'hui, plus 20 000 personnes attendent pour une visite à domicile. Pourquoi ne pas convenir, ensemble, de moyens permettant d'augmenter l'accès et la capacité aux services à domicile? », conclut Mme Green.

À propos de l'Association des soins à domicile du Québec (ASDQ)

L'Association des soins à domicile du Québec rassemble des entreprises de soins et de services à domicile qui souhaitent collaborer avec le réseau public afin de soutenir le virage vers le soutien à domicile.

https://associationsad.org

SOURCE Association des soins à domicile du Québec

Renseignements: SOURCE : Camille Ross-Williams [email protected] T : (581) 232-1455