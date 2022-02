Déclaration de l'APSQQ sur la situation des Salons de Quilles au Québec

LAVAL, QC, le 21 févr. 2022 /CNW Telbec/ - L'annonce était attendue avec impatience. L'Association des Propriétaires de Salons de Quilles du Québec accueille l'annonce de la "permission" d'ouvrir nos portes comme un soulagement pour notre industrie.

Toutefois, malgré le fait que notre sport soit fédéré depuis octobre 2020 et membre de Sports Québec depuis le 3 février dernier, et que contrairement aux autres sports qui ont pu recommencer à pleine capacité dès 14 février, les salons de quilles ne pouvaient le faire avant le 21 février à 50% de capacité et à compter du 14 mars seulement à pleine capacité.

Notre fédération sportive a rencontré le ministère des sports pour demander des explications et celles qui nous ont été fournies sont loin d'être satisfaisantes.

En date du 7 février, la totalité de nos membres avait l'intention de « défier » les mesures et ouvrir le 14 février. Comme nous ne cautionnons aucunement cette approche, après mûres réflexions, il a été décidé de respecter le calendrier de déconfinement et de préparer leur réouverture pour le 21 février.

Pour cette dernière fois, nous serons bons joueurs. Toutefois, nous continuons à revendiquer haut et fort que nous sommes un sport et que nous aurions dû pouvoir ouvrir simultanément aux autres sports.

À partir de maintenant, nous exigeons que le gouvernement du Québec respecte notre sport comme il se doit.

Qu'est-ce qui cloche avec notre sport?

Nous invitons les décideurs du MEES et de la Santé Publique à visiter l'un de nos vastes établissements et à voir comment se déroule une ligue ou un tournoi de quilles en mode "covid"! En situation de jeu que ce soit en pratique, en ligue ou en compétition, le joueur se retrouve seul sur la piste et le jeu se déroule totalement sans contact. Nous sommes assurés que les mesures sanitaires mises en place sont les plus sécuritaires qui soient.

Également, nous attirons votre attention sur le fait que nos entreprises, saisonnières et bon nombre, familiales, engageant parents, enfants, amis, qui ont connu trois (3) fermetures depuis mars 2020, à répétition en haute saison, ont fait terriblement mal pour la survie de notre industrie. L'APSQQ invite donc le gouvernement provincial, comme il l'a fait dans sa gestion de la pandémie, à jouer un rôle de protecteur pour nos PME en aidant notre industrie pour la relance en nous :

offrant des subventions ou crédits d'impôts pour l'implantation adéquate d'un plan de relance (formation, site web régulier et/ou transactionnel, publicité).

offrant une extension de l'AERAM pour encore plusieurs mois durant l'année 2022.

offrant un soutien dans nos demandes envers le gouvernement fédéral d'échelonner le solde à rembourser du prêt CUEC au-delà de décembre 2023 et en maintenant au-delà du 7 mai 2022 les subventions de loyers et subventions salariales pour notre industrie qui ont obtenu des pertes de 25% et plus.

Nous avons aidé à garder le Québec en santé en fermant nos établissements pendant la Covid, maintenant, aidez-nous à garder nos entreprises en bonne santé!

Aidez-nous à rester des entrepreneurs!

Les PME sont l'épine dorsale de l'économie québécoise et canadienne.

À propos de l'APSQQ

L'Association des Propriétaires de Salons de Quilles du Québec est le seul regroupement de propriétaires de salons de quilles au Québec, comptant près d'une centaine d'établissements des milliers d'employés, des centaines de milliers de sportifs de toutes les régions.

