WENDAKE, QC, le 31 mars 2023 /CNW/ - Hier, le Vatican annonçait, 600 ans trop tard, qu'il rejetait enfin la doctrine de la découverte.

Certes, l'APNQL reçoit favorablement cette annonce, mais souligne tout de même que la visite du souverain pontife a été une occasion manquée d'adresser ce recul lors de sa visite de juillet dernier en territoires volés par cette doctrine et devant les principales victimes de celle-ci.

Bien qu'hier l'Église catholique rejetait cette doctrine, il ne faut pas oublier que les gouvernements colonialistes ne l'ont jamais fait et l'ont même fortement utilisé à profit. Comment une doctrine issue de l'église catholique au milieu du 15e siècle, celle de la « découverte », fondement d'un colonialisme qui allait faire des millions de victimes dans les siècles suivants, peut-elle encore inspirer, guider les gouvernements en 2023 ?

C'est pourtant un fait. L'obstination à nier les droits les plus fondamentaux des Premières Nations, droits territoriaux, droits à leur autodétermination, droits linguistiques pour ne nommer que ceux-ci s'appuie encore sur ce socle historique du colonialisme.

''Si le Vatican a finalement accepté de corriger cette aberration historique, l'APNQL demande au gouvernement Legault d'y renoncer également et d'accepter comme un fait historique et inéluctable l'existence des gouvernements de Premières Nations et de leur légitimité exclusive sur tout ce qui affecte leurs populations.'' déclare le Chef Ghislain Picard.

