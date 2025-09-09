OTTAWA, ON, le 9 sept. 2025 /CNW/ -

« L'Association canadienne des déclarants de revenus (ACDR) félicite le gouvernement du Canada d'avoir demandé à l'Agence du revenu du Canada (ARC) d'améliorer considérablement les services de son centre d'appels.

Le ministre François-Philippe Champagne et le secrétaire d'État Wayne Long ont raison d'agir : la qualité des services de l'ARC a des conséquences réelles sur les contribuables et les entreprises canadiennes. Depuis des années, d'importants investissements du secteur privé sont faits dans l'industrie de la préparation de déclarations de revenus et des logiciels. Nos clients bénéficient donc de produits sûrs, fiables et conviviaux. Ils ont désormais les mêmes attentes lorsqu'ils traitent avec l'ARC.

Notre industrie est en première ligne, aidant des millions de Canadiens à produire leur déclaration de revenus et à accéder aux avantages et aux crédits auxquels ils ont droit. Nous constatons directement les répercussions négatives qu'ont sur les Canadiens les retards et les informations erronées de l'ARC.

L'ARC et l'ACDR ont établi un partenariat solide au fil des ans, et nous devons maintenant renforcer ce partenariat pour mieux servir les contribuables. Nous sommes des leaders dans l'aide aux Canadiens pour remplir leur déclaration de revenus. Notre secteur doit être à la table avec l'ARC pour élaborer et mettre en œuvre une stratégie d'amélioration des services qui atteint les objectifs du gouvernement fédéral. Dans les dernières années, nous avons soumis à l'ARC plusieurs mesures qui peuvent être mises en place rapidement et sans coût supplémentaire pour les contribuables canadiens. Par exemple :

L'ARC exige désormais que les Canadiens s'inscrivent à Mon dossier ARC s'ils veulent bénéficier de l'aide de professionnels de la fiscalité pour leur déclaration de revenus et des opérations de base telles que la modification de leur dépôt direct. L'inscription à Mon dossier ARC et la réinitialisation des comptes verrouillés sont inutilement lourdes. Ça oblige souvent les contribuables à contacter l'ARC, augmentant ainsi le volume d'appels reçus. Avec la coopération de l'ARC, le secteur peut simplifier le processus d'inscription à Mon dossier ARC pour les Canadiens tout en maintenant des mesures de sécurité rigoureuses. Informer les professionnels de notre secteur des changements fiscaux avant leur publication. Chaque mise à jour de l'ARC entraîne une augmentation du nombre d'appels que l'Agence ne peut tout simplement pas gérer seule. Nous pouvons répondre directement aux questions des clients si nous recevons les informations appropriées à l'avance, ce qui réduit la pression sur les centres d'appels de l'ARC. Conclure l'accord de partage de données, en préparation depuis longtemps, entre l'ARC, Statistique Canada, Emploi et Développement social Canada, l'ACDR et la communauté de recherche universitaire. Cet accord doit inclure des informations qui permettent de mieux comprendre les principaux facteurs à l'origine des appels et de proposer des solutions créatives pour y remédier.

Nous sommes prêts à rencontrer les responsables et à comparaître devant le comité pour partager notre expertise et travailler ensemble à l'amélioration des services de l'ARC. »

À propos de l'Association canadienne des déclarants de revenus (ACDR)

L'Association canadienne des déclarants de revenus (ACDR) est une association nationale qui regroupe une douzaine des principales entreprises de préparation d'impôts et de logiciels au pays. Ses membres sont utilisés par 92 % des Canadiens pour produire leurs déclarations de revenus, ce qui en fait un élément central du système. L'ACDR collabore avec les gouvernements tout en maintenant l'indépendance entre la préparation et la perception des impôts, et il met de l'avant des options précises, abordables et accessibles.

SOURCE L''Association canadienne des déclarants de revenus (ACDR)

Dan Pfeffer, [email protected]