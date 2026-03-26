DÉCLARATION DE JULIE SNYDER

MONTRÉAL, le 26 mars 2026 /CNW/ - En 2020, j'ai fait l'objet d'une poursuite en diffamation de la part de Gilbert Rozon relativement à ma dénonciation des gestes à caractère sexuel que je lui reproche et qu'il nie à ce jour. Depuis près de six ans, je conteste cette procédure par voie d'une demande reconventionnelle pour abus de procédure en soutenant que ma dénonciation est légitime et véridique.

J'ai eu l'occasion de livrer ma version des faits devant l'honorable juge Chantal Tremblay dans le cadre des recours intentés contre Gilbert Rozon par les Courageuses et le tribunal devrait rendre son jugement prochainement.

Dans ce contexte, les parties ont décidé de mettre fin au dossier. J'espère que les ressources de la Cour ainsi épargnées serviront à d'autres causes dont les victimes n'ont pas encore été entendues.

Je souhaite enfin exprimer une pensée solidaire à toutes les personnes survivantes de violence sexuelle. À celles et ceux qui se reconnaissent dans ces enjeux : vous n'êtes pas seul.e.s, et votre parole mérite d'être accueillie avec respect et humanité.

SOURCE Julie Snyder

Renseignements : Marie-Eve Dutrisac, Directrice des communications, [email protected], (819) 918-6634