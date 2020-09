Déclaration de Huawei Canada - Français

VANCOUVER, BC, le 28 sept. 2020 /CNW/ - Aujourd'hui, et pour le reste de la semaine, Meng Wanzhou assistera aux audiences de la Cour suprême de la Colombie-Britannique à Vancouver. La position de Mme Meng au sujet de sa procédure d'extradition est qu'elle constitue un abus des procédures judiciaires canadiennes et devrait donc être suspendue. Plus particulièrement, Mme Meng cherche à soulever une troisième voie au sujet de sa demande concernant l'abus de procédure, sur le fait que les documents de l'affaire fournis à la Couronne par les États-Unis étaient trompeurs et contenaient des « omissions matérielles et des fausses déclarations ».

Veuillez vous référer à la déclaration suivante de Huawei Canada :

« Tel que constamment exprimé, Huawei a confiance dans l'innocence de Mme Meng ainsi que dans le système judiciaire canadien pour qu'il arrive à cette conclusion. Par conséquent, Huawei continuera d'appuyer Mme Meng dans sa quête de justice et de liberté. »

