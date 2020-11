Déclaration de Huawei Canada

VANCOUVER, BC, le 30 nov. 2020 /CNW/ - La directrice financière de Huawei, Meng Wanzhou, a été arrêtée en vertu d'un mandat d'extradition lancé par le gouvernement américain le 1er décembre 2018, à l'aéroport international de Vancouver. Deux ans plus tard, Huawei demeure persuadé de l'innocence de Mme Meng et a confiance que le système judiciaire canadien parvienne à cette même conclusion. Par conséquent, Huawei continuera de soutenir la quête de justice et de liberté de Mme Meng.

