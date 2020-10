Déclaration de Huawei Canada

VANCOUVER, BC, le 26 oct. 2020 /CNW/ - Aujourd'hui, et pour le reste de la semaine, Meng Wanzhou assistera aux audiences de la Cour suprême de la Colombie-Britannique à Vancouver. Au cours d'un contre-interrogatoire de cinq jours auprès de témoins, les avocats de Mme Meng examineront dans quelle mesure les responsables de l'administration Trump ont ordonné aux agents de la GRC et de l'ASFC de procéder à une fouille malhonnête et abusive, violant ainsi une ordonnance du tribunal et les droits de Mme Meng en vertu de la Charte.

Veuillez-vous référer à la déclaration suivante de Huawei Canada :

« Huawei fait confiance au système judiciaire canadien pour assurer l'intégrité des procédures et la justice pour tous. Huawei a toujours eu une grande confiance en l'innocence de Meng Wanzhou. Nous continuerons à la soutenir pour dévoiler la vérité sur les atteintes à ses droits ».

