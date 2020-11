Déclaration de Huawei Canada

VANCOUVER, BC, le 16 nov. 2020 /CNW/ - Aujourd'hui, et dans les jours à venir, Meng Wanzhou assistera aux audiences de la Cour suprême de la Colombie-Britannique à Vancouver. La juge en chef adjointe, Heather Holmes continuera d'entendre les témoignages des agents de l'ASFC et de la GRC concernant l'abus de procédure lors de l'interrogatoire et de l'arrestation de Mme Meng. Lors des audiences en octobre, deux fonctionnaires ont admis avoir commis des erreurs dans une déclaration sous serment ainsi que dans leurs actions. Par conséquent, effets, les avocats de Mme Meng continueront à interroger les agents des forces de l'ordre sur leur violation de l'ordonnance du tribunal et des droits de Mme Meng en vertu de la Charte des droits.

Veuillez-vous référer à la déclaration suivante de Huawei Canada :

« Les audiences en octobre ont révélé des informations importantes sur les détails et les motifs de l'arrestation de Meng Wanzhou. Huawei continue de croire pleinement en l'innocence de Mme Meng en plus d'avoir confiance dans l'intégrité du système judiciaire canadien. Huawei est confiant que la vérité sera dévoilée. »

SOURCE Huawei Canada