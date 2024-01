MONTRÉAL, le 17 janv. 2024 /CNW/ - Glenn J. Chamandy, ancien président et chef de la direction et cofondateur de Les Vêtements de Sport Gildan Inc., a émis aujourd'hui la déclaration suivante en réponse au communiqué de presse du conseil d'administration de Les Vêtements de Sport Gildan Inc. du 16 janvier 2024 :

Au fil des ans, l'équipe de la haute direction de Gildan et moi-même avons bâti des relations avec nos partenaires reposant sur la confiance. Ces efforts ont été déterminants dans l'établissement d'une entreprise qui est non seulement respectée, mais qui jouit d'une grande confiance de la part de ses actionnaires, de ses clients et de ses employés.

Je constate, avec regret, l'orientation que prend actuellement le conseil d'administration dans sa stratégie visant apparemment à saper ma réputation et mon bilan par des insinuations et des déformations de la vérité. Le dernier communiqué du conseil d'administration mérite à peine une réponse. Le conseil d'administration continue de véhiculer une approche erronée, trompeuse et destructrice de valeurs, empreinte de l'obsession de ses membres de préserver leur propre réputation avant tout chose. Le conseil d'administration se doit de recentrer immédiatement ses efforts et ses priorités sur la récupération de la perte de valeur dont il est responsable - et sur l'écoute des actionnaires, objectif profitable à tous les partenaires - pour éviter que Gildan ne subisse davantage de préjudices.

SOURCE Glenn J. Chamandy

